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Olise Mann des Spiels gegen Nordirland

Frankreich jubelte dank Olise-Triple, Oranje im Glück

Montag, 08. Juni 2026 | 23:12 Uhr
Olise Mann des Spiels gegen Nordirland
APA/APA (AFP)/FRANCK FIFE
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Von: apa

Dank einer Gala von Michael Olise hat Zweifachweltmeister Frankreich im letzten Test vor der Fußball-WM noch ordentlich Selbstvertrauen getankt. Am Montag glänzte der Legionär von Bayern München beim 3:1-(1:0)-Heimsieg über Nordirland mit einem Triplepack (43., 49., 74.). Die Niederlande hingegen entkamen in New York mit einem 2:1 (1:0) gegen WM-Debütant Usbekistan in der Nachspielzeit nur knapp einer Blamage.

In Lille agierte Frankreich gegen die nicht für die WM qualifizierten Nordiren im letzten Heimspiel von Coach Didier Deschamps, der nach der WM zurücktritt, wie erwartet tonangebend, aber vorerst glücklos. Nach einem aussichtsreichen, aber ungenau gesetzten Abschluss von Kylian Mbappe (14.) und einem Stangenschuss von Aurelien Tchouameni (21.) war es Olise, der kurz vor der Pause zum 1:0 abstaubte.

Bald nach Wiederbeginn erhöhte der 24-Jährige auf 2:0, etwas mehr nordirischer Ballbesitz resultierte aber im Anschlusstreffer durch Patrick Kelly (64.). Mit seinem achten Treffer im 18. Spiel für Frankreich rückte Olise schließlich die Verhältnisse wieder zurecht. Mbappe und Co. starten am 16. Juni mit dem Spiel gegen den Senegal in die WM. Weitere Gegner sind der Irak und Norwegen.

Gakpos Elfer retteten Niederlande

Ähnlich dominant traten die Niederlande, die in der Vorwoche Algerien mit 0:1 unterlegen waren, gegen Usbekistan auf. Im zu Manhattan gehörenden Icahn Stadium von New York spielte Oranje die Truppe von Fabio Cannavaro, als Spieler mit Italien 2006 Weltmeister, zeitweise schwindlig, ließ aber bei der Chancenverwertung zu wünschen übrig. Ein Elfmeter Cody Gakpos (32.) blieb das einzig Zählbare, im Finish rächte sich das fast. Kurz nach Rot für Guus Til wegen eines Handspiels als letzter Mann (87.) glichen die Usbeken zum 1:1 aus (92.), Gakpo neuerlich vom “Punkt” verhinderte aber noch die Peinlichkeit (98.).

Schon zuvor war Goalie Bart Verbruggen angeschlagen aus dem Spiel geschieden. Und noch vor dem Anpfiff hatte das Team von Coach Ronald Koeman den verletzungsbedingten Ausfall von Rechtsverteidiger Jurrien Timber vermeldet. Auch die jüngste Bilanz ist mit einem Remis gegen Ecuador, der Algerien-Niederlage und dem knappen Sieg zum Abschluss alles andere als vielversprechend. WM-Auftaktgegner der Niederländer ist am Sonntag Japan, es folgen Duelle mit Schweden und Tunesien.

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