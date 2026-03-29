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Doue durfte sich zweimal als Torschütze feiern lassen

Frankreichs “B-Elf” besiegt Kolumbien in Testspiel mit 3:1

Sonntag, 29. März 2026 | 23:16 Uhr
Doue durfte sich zweimal als Torschütze feiern lassen
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/HANNAH FOSLIEN
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Von: apa

Frankreichs Fußball-Nationalteam hat auch das zweite Testspiel im WM-Jahr 2026 gewonnen. Die “Equipe Tricolore” behielt am Sonntag in Washington gegen Kolumbien souverän mit 3:1 die Oberhand und stellte dabei unter Beweis, dass auch der “zweite Anzug” sitzt. Teamchef Didier Deschamps hatte seine Startelf im Vergleich zum 2:1-Erfolg in Foxborough gegen Brasilien am Donnerstag komplett verändert, was sich nicht negativ auf den Spielfluss auswirkte.

Beim Führungstreffer von Desire Doue (5.) war etwas Glück dabei, da dessen Schuss von der Strafraumgrenze von Daniel Munoz noch unhaltbar abgefälscht wurde. Kurz vor dem Pausenpfiff köpfelte Marcus Thuram (41.) aus sechs Metern nach Akliouche-Flanke ein. Der 20-jährige PSG-Flügelspieler Doue ließ kurz vor dem Pausenpfiff die Chance auf den Doppelpack aus, fixierte diesen dann aber in der 56. Minute nach Vorarbeit von Thuram. Den Kolumbianern gelang durch Jaminton Campaz (77.) zumindest noch der Ehrentreffer.

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