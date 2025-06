Französin Boisson begeistert bei French Open weiter

Von: APA/sda

Die französische Wildcard-Spielerin Loïs Boisson hat ihren sensationellen Lauf bei den Tennis-French-Open fortgesetzt und in Paris völlig überraschend das Halbfinale erreicht. Die 22-Jährige, Nummer 361 der Welt, bezwang in Roland Garros die Russin Mirra Andrejewa mit 7:6(6),6:3 und verwandelte den Court Philippe-Chatrier damit in ein Tollhaus. Sie trifft nun am Donnerstag auf die Weltranglisten-Zweite Coco Gauff.

Die US-Amerikanerin bezwang ihre Landsfrau Madison Keys nach Satzrückstand 6:7(6),6:4,6:1. Gauff, die Gewinnerin der US Open 2023, steht zum dritten Mal in der Runde der letzten vier in Roland Garros und darf weiter vom zweiten Grand-Slam-Titel träumen. Im anderen Halbfinale stehen sich die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka aus Belarus und Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen gegenüber.

Boisson war vor den French Open nur Insidern bekannt. Eigentlich hätte die Französin bereits im vergangenen Jahr mit einer Wildcard ihr Grand-Slam-Debüt in der französischen Hauptstadt geben sollen. Doch dann zog sich Boisson einen Kreuzbandriss zu, musste ein Dreivierteljahr pausieren. Zwischenzeitlich stand sogar eine Karriereende im Raum. Nun ist sie die erste Französin in einem Paris-Halbfinale seit Marion Bartoli vor 14 Jahren.