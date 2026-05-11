Aktuelle Seite: Home > Sport > Fred Rutten als Teamchef von Curacao zurückgetreten
Fred Rutten wirft vor der WM das Handtuch

Fred Rutten als Teamchef von Curacao zurückgetreten

Montag, 11. Mai 2026 | 19:25 Uhr
Fred Rutten wirft vor der WM das Handtuch
APA/APA/AFP/WILLIAM WEST
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Fred Rutten ist als Fußball-Teamchef von Curacao zurückgetreten, wie der Verband des erstmals für die WM-Endrunde qualifizierten Landes (FFK) am Montag mitteilte. Dies könnte den Weg für eine Rückkehr seines Vorgängers Dick Advocaat vor der WM ebnen. Der Rücktritt bedeutet eine Kehrtwende für den FFK, der am Freitag Forderungen von Spielern und Sponsoren nach einer Wiedereinstellung Advocaats entschieden zurückgewiesen hatte.

Laut FFK erfolgte Ruttens Rücktritt nach “offenen und konstruktiven” Gesprächen zwischen dem Trainer und Verbandspräsident Gilbert Martina. Der Verband betonte, dass Rutten zwar nicht direkt Gegenstand interner Auseinandersetzungen gewesen sei, sich aber dennoch zum Rücktritt entschlossen habe, um das professionelle Umfeld der Mannschaft zu schützen.

“Ein Klima, das gesunde professionelle Beziehungen zwischen Spielern und Mitarbeitern schädigt, darf nicht entstehen”, wurde Rutten in einer Mitteilung des Verbandes in den sozialen Netzwerken zitiert. “Es ist vernünftig, zurückzutreten. Die Zeit drängt, und Curacao muss vorankommen.” Der 78-jährige Advocaat führte die Karibikinsel im vergangenen November zur historischen WM-Qualifikation, trat aber im Februar zurück, um sich um seine schwer erkrankte Tochter zu kümmern. Rutten wurde daraufhin zu seinem Nachfolger ernannt.

Advocaat soll Rückkehr nicht abgeneigt sein

Niederländische Medien berichteten am Montag, dass Advocaat nach der Besserung des Gesundheitszustands seiner Tochter nun einer Rückkehr nicht abgeneigt sei. Der erfahrene Trainer, der im Falle seiner Teilnahme an der WM ältester Trainer in der Geschichte des Turniers wäre, genießt laut Berichten die Unterstützung eines Großteils der Mannschaft. Für Dienstag ist eine Pressekonferenz angesetzt, um weitere Details zum Übergangsprozess zu erläutern. Die erste WM-Partie bestreitet Curacao am 14. Juni gegen Deutschland.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Kommentare
90
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Energiepreise: Südtiroler Familien drohen Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro
Kommentare
63
Energiepreise: Südtiroler Familien drohen Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Kommentare
58
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür
Kommentare
23
E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür
Muttertag: “Care-Arbeit ist systemrelevant und monetär anzuerkennen”
Kommentare
21
Muttertag: “Care-Arbeit ist systemrelevant und monetär anzuerkennen”
Anzeigen
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 