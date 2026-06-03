Frederic Schöpf und Manuel Lorenzon zählen zu den Favoriten

Von: mk

Brixen – In Brixen finden von Freitag, 5. Juni bis Sonntag, 7. Juni die Mehrkampf-Italienmeisterschaften der Altersklassen U23, U20, U18 und U16 statt. Organisiert werden die Titelkämpfe vom SSV Brixen in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler-Leichtathletikverband FIDAL. Insgesamt sind 125 Athletinnen und Athleten am Start, auch zwei Südtiroler zählen im Zehnkampf zu den Medaillen-Kandidaten: Frederic Schöpf aus Lana bei den U20 und der Bozner Manuel Lorenzon bei den U18.

In der U23-Altersklasse sind die Favoriten der Piemonteser Lorenzo Mellano und der Lombarde Tommaso Franzè. Beide haben schon die 7000-Punkte-Marke geknackt. Der einzige Südtiroler Teilnehmer in dieser Kategorie, Daniele Tomasi vom CSS Leonardo da Vinci Bozen (Bestmarke 6069 Punkte) wird wohl nicht um einen Podestplatz mitkämpfen können. Im U23-Siebenkampf der Damen dürfte Sofia Bonafè aus Bologna der Titel nicht zu nehmen sein.

Im Zehnkampf der U20 sind Matteo Scorci aus Perugia und Frederic Schöpf aus Lana die Favoriten für den Italienmeister-Titel. Schöpf, der von seinem Vater Karl trainiert wird, verbesserte vor einem Monat bei der Regionalmeisterschaft in Lana seine Bestmarke auf 6848 Punkte. In Brixen peilt er 7100 Punkte an, die würden gleichzeitig auch die Qualifikation für die Junioren-WM in Eugene bedeuten. Schöpf war schon bei den U16 Italienmeister, in Brixen sind neben Scorci auch Emil Bagnara (6627), Marco Beccari (6624) und Christian Montin (6514) seine stärksten Konkurrenten. Im Siebenkampf der Damen ist Isabella Pastore aus Biella die Topfavoritin.

Sehr spannend verspricht der Kampf um den Titel im Zehnkampf der U18 zu werden, mit mindestens fünf Athleten, die sich Medaillenchancen ausrechnen. Auch Manuel Lorenzon (6705 Punkte bei seinem bisher einzigen Zehnkampf)) vom Athletic Club 96 Bozen zählt zu den Favoriten. Er will sich in Brixen das Ticket für die U18-EM holen. Im Damenbewerb ist die größte Titelanwärterin Sofia Zanon aus dem Veneto. Smeraldie Desamours vom SSV Bruneck hofft auf eine Top5-Platzierung.

Bei den U16 sind Andrea Marras aus Sassari im Octathlon der Burschen und Agata Albertini aus Bologna im Esathlon der Mädchen die Favoriten. In diesem Bewerb startet auch die Meranerin Greta Finardi.

Am Freitag, dem 5. Juni, beginnt die Veranstaltung um 14.00 Uhr mit der nationalen Trophäe für die Altersklasse U16. Am Samstag, dem 6. Juni, starten am Morgen die Italienmeisterschaften im Zehn- und Siebenkampf, die den Kategorie U18, U20 und U23 vorbehalten sind.