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Lienhart und Co. in Spanien souverän

Freiburg und Lienhart souverän ins Europa-League-Halbfinale

Donnerstag, 16. April 2026 | 20:39 Uhr
Lienhart und Co. in Spanien souverän
APA/APA (AFP)/MIGUEL RIOPA
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Von: apa

Der SC Freiburg und ÖFB-Teamverteidiger Philipp Lienhart haben souverän das Halbfinale der Europa League erreicht. Dem 3:0-Heimerfolg über Celta Vigo ließen die Deutschen am Donnerstag in Spanien ein 3:1 (2:0) folgen und stehen erstmals im Europacup unter den besten vier. Igor Matanovic (33.) und Yuito Suzuki (39., 50.) trafen gegen die chancenlosen Hausherren, Lienhart spielte durch. Im Halbfinale (30. April/7. Mai) trifft Freiburg auf Sporting Braga oder Betis Sevilla.

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