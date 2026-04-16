Freiburg und Lienhart souverän ins Europa-League-Halbfinale

Von: apa

Der SC Freiburg und ÖFB-Teamverteidiger Philipp Lienhart haben souverän das Halbfinale der Europa League erreicht. Dem 3:0-Heimerfolg über Celta Vigo ließen die Deutschen am Donnerstag in Spanien ein 3:1 (2:0) folgen und stehen erstmals im Europacup unter den besten vier. Igor Matanovic (33.) und Yuito Suzuki (39., 50.) trafen gegen die chancenlosen Hausherren, Lienhart spielte durch. Im Halbfinale (30. April/7. Mai) trifft Freiburg auf Sporting Braga oder Betis Sevilla.