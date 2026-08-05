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Karl in der Seine wieder im Spitzenfeld

Freiwasserschwimmer Karl bei EM über 5 km Neunter

Mittwoch, 05. August 2026 | 12:54 Uhr
Karl in der Seine wieder im Spitzenfeld
APA/APA/AFP/MANAN VATSYAYANA
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Von: importer

Der Salzburger Luca Karl hat bei der Schwimm-EM in Paris auch im zweiten Freiwasserbewerb einen Top-Ten-Platz erreicht. Der 24-Jährige belegte am Mittwoch über 5 km Rang neun, auf die Medaillenränge fehlten ihm mehr als 40 Sekunden. Gold sicherte sich erneut Florian Wellbrock, der Deutsche hatte auch schon den 10-km-Auftakt gewonnen. Im Springen zog Nikolaj Schaller vom 3-m-Brett als Zwölfter punktgenau in das Finale am Mittwochabend ein, Dariush Lotfi schied als 21. aus.

In der Seine triumphierte Olympiasieger Wellbrock in 55:40,2 Minuten vor dem Ungarn David Betlehem (+2,3 Sek.). Dritter wurde der Italiener Gregorio Paltrinieri (+4,5). Karl kam wie erhofft wieder ins Spitzenfeld. “Es war wirklich ein Kampf von vorne weg. Praktisch 5 km genau am Limit. Viel mehr wäre heute nicht gegangen. Ein, zwei Fehler habe ich gemacht, weil es einfach so intensiv war, so hektisch war, das ganze Rennen über. Vorwurf mag ich mir aber keinen machen, vor allem, weil das Ergebnis richtig gut war”, sagte Karl.

Über die Olympia-Distanz von 10 km war der WM-Fünfte am Vortag auf Platz acht gelandet. Am Freitag tritt er auch noch im 3-km-Knockout-Rennen an. “Ich glaube, dass ich das trotz des dichten Programms die EM auf einem guten Niveau durchziehen kann. Ich bin guter Dinge. Ich möchte bei den 3 km wie bei der WM ins Semifinale, sprich in die zweite Runde kommen”, so Karl.

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