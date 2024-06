French-Open-Finalist Zverev sagt Teilnahme in Stuttgart ab

Von: APA/dpa

Alexander Zverev hat nach den intensiven Tennis-French-Open seine Teilnahme am diese Woche laufenden Rasenturnier in Stuttgart abgesagt. Der Paris-Finalist wäre bei dem Event zum Start der Rasensaison topgesetzt gewesen. “Ich habe in den letzten Wochen sehr viel Tennis gespielt und in Paris das Finale erreicht, in dem ich fünf schwere Sätze gespielt habe. Ich fühle, dass mein Körper nicht bereit dafür ist, um jetzt von Sand auf Rasen zu gehen”, sagte der Ranglisten-Vierte.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die deutsche Nummer eins für das Stuttgarter Turnier kurzfristig abgesagt. Damals hatte er sich im Halbfinale von Roland Garros eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Kommende Woche in Halle soll Zverev dann dabei sein. Der nächste Grand-Slam-Event in Wimbledon beginnt schon Anfang Juli.