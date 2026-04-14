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Marcel Koller heuert mit 65 Jahren beim FC Zürich an

Früherer ÖFB-Teamchef Koller ab Sommer Trainer des FC Zürich

Dienstag, 14. April 2026 | 10:49 Uhr
Marcel Koller heuert mit 65 Jahren beim FC Zürich an
APA/APA/AFP/KHALED DESOUKI
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Von: apa

Der frühere österreichische Fußball-Teamchef Marcel Koller hat einen neuen Job. Der langjährige Spieler der Grasshoppers wird im Sommer Trainer beim Stadtrivalen FC Zürich. Das verlautete sein neuer Club am Dienstag. Die Zürcher, aktuell Drittletzter der Schweizer Super League, gaben gleichzeitig die Trennung von ihrem bisherigen Cheftrainer Dennis Hediger bekannt. Bis Saisonende übernimmt interimistisch Kollers langjähriger Weggefährte und Co-Trainer Carlos Bernegger.

Koller war bis vor einem Jahr Trainer des ägyptischen Großclubs Al Ahly. Mit dem Verein aus Kairo holte er 2023 und 2024 jeweils den Meistertitel und die afrikanische Champions League. Nach dem Halbfinal-Aus in ebendieser erfolgte im April 2025 die Trennung. In Österreich war Koller von Herbst 2011 bis 2017 Teamchef. In seiner Ära qualifizierte sich die ÖFB-Auswahl erstmals sportlich für eine EM-Endrunde, scheiterte bei dieser 2016 in Frankreich aber bereits in der Gruppenphase.

Als Spieler war Koller für keinen anderen Club als die Grasshoppers aktiv. Mehr als 500 Pflichtspiele, sieben Meistertitel und fünf Cupsiege stehen für den einstigen Defensivmann zu Buche. Mit seinem Stammverein war Koller zudem auch 2002/2003 als Trainer Meister, bevor er nach Deutschland zum 1. FC Köln übersiedelte. Nun gilt es für den 65-Jährigen, den Stadtrivalen zu stabilisieren. Der FC Zürich war zuletzt 2022 Meister, unmittelbar danach hatte mit Franco Foda ein anderer früherer ÖFB-Teamchef ein unglückliches, dreimonatiges Intermezzo beim FCZ.

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