Fünf Spiele am Freitag

Bozen – Am Stefanitag stehen in der win2day ICE Hockey League fünf Spiele auf dem Programm. Im Duell zwischen dem HCB Südtirol Alperia und Olimpija Ljubljana treffen zwei Top-6-Teams aufeinander. Am Samstag folgt das 362. Kärntner Derby zwischen dem EC-KAC und dem EC iDM Wärmepumpen VSV – Spielbeginn ist um 14.30 Uhr, die Partie wird live auf ORF 1 übertragen.

Moser Medical Graz99ers vs. Steinbach Black Wings Linz

Bei Graz wechselten sich in den letzten vier Partien Sieg und Niederlage ab. Zuletzt mussten sich die zweitplatzierten Steirer in Salzburg geschlagen geben. Linz rutschte nach drei Niederlagen in Folge aus den Top-10. Während die 99ers – gemeinsam mit Salzburg – die beste Defensive der Liga stellen (erst 64 Gegentore), kassierten die Oberösterreicher bereits 102 Treffer. Graz punktete in den letzten sieben Heimspielen und gewann sechs davon. Die Black Wings blieben auswärts zuletzt dreimal ohne Punktgewinn. Das direkte Saisonduell steht 1:1 – beide Teams gewannen ihr Heimspiel mit 3:2.

HCB Südtirol Alperia vs. Olimpija Ljubljana

Bozen fiel am vergangenen Wochenende auf Rang sechs zurück, hält aber weiterhin neun Punkte Vorsprung auf Platz sieben. Ljubljana musste zuletzt zwei Niederlagen einstecken, bleibt aber Dritter. Während der HCB zu den defensivstärksten Teams der Liga zählt (72 Gegentore in 27 Spielen), stellt Olimpija mit 118 Treffern die mit Abstand beste Offensive. In den ersten beiden Saisonduellen setzte sich jeweils das Heimteam durch.

HC TIWAG Innsbruck vs. HC Falkensteiner Pustertal

Schlusslicht Innsbruck beendete mit einem Heimsieg über den VSV seine Niederlagenserie. Pustertal musste sich zuletzt Wien geschlagen geben, sammelte zuvor aber zwei Siege und kam gut aus der Liga-Pause. Der HCP trifft nun auf seinen “Lieblingsgegner”: Die Wölfe gewannen die letzten acht Duelle mit Innsbruck, darunter alle drei Saisonvergleiche deutlich (8:1, 6:2, 7:2).

Pioneers Vorarlberg vs. EC Red Bull Salzburg

Mit dem 5:2-Heimerfolg über Ljubljana meldeten sich die Pioneers zuletzt zurück, der Rückstand auf die Top-10 beträgt aber noch zwölf Punkte. Salzburg feierte fünf Siege in Serie – aktuell die längste Erfolgsserie der Liga – und verbesserte sich auf Rang fünf. Herausragend agierte zuletzt Goalie David Kickert, der bereits vier Shutouts verbuchen konnte und die Liga-Statistiken mit einer Fangquote über 94 Prozent anführt. Von den bisherigen drei Saisonduellen gewannen die Red Bulls zwei, das einzige Spiel in Feldkirch ging jedoch an die Gastgeber.

Hydro Fehérvár AV19 vs. Vienna Capitals

Fehérvár verteidigte mit dem Heimsieg am Sonntag gegen Linz Rang neun. Die Capitals holten auf ihrem Südtirol-Roadtrip in Bozen und Bruneck das Punktemaximum und verbesserten sich mit drei Erfolgen in Serie auf Platz zehn. Beide Teams überzeugten bislang defensiv, tun sich jedoch im Angriff schwer: Mit 67 (AVS) bzw. 73 Toren (VIC) stellen sie die zweit- und drittschwächste Offensive der Liga. Die Caps entschieden beide bisherigen Saisonduelle für sich – 6:3 auswärts und 3:1 in Wien.

EC-KAC vs. EC iDM Wärmepumpen VSV am Samstag live auf ORF 1

Klagenfurt baute seine Tabellenführung am letzten Spieltag vor Weihnachten mit einem klaren Erfolg in Budapest aus. Villach kassierte hingegen die vierte Niederlage in Folge und liegt aktuell auf Rang acht. Die beiden Teams trafen bisher 361 Mal aufeinander. In der Gesamtbilanz führt der KAC mit 193 Siegen gegenüber 149 Erfolgen des VSV (bei 19 früher möglichen Unentschieden). Seit Liga-Neugründung 2000/01 gab es 164 Duelle, auch hier liegen die Rotjacken mit 93:71 vorne. In dieser Saison setzte sich jeweils das Heimteam durch. Der KAC gewann sogar die letzten sechs Heimderbys in der Heidi Horten Arena.

Die Partie wird live auf ORF 1 und im Stream auf orf.on.at übertragen.

win2day ICE Hockey League

Fr, 26. 12. 2025:

17.30 Uhr: Moser Medical Graz99ers – Steinbach Black Wings Linz

Referees: HLAVATY, ZRNIC, Bärnthaler, Hribar

17.30 Uhr: Hydro Fehervar AV 19 – Vienna Capitals

Referees: K. NIKOLIC, SEEWALD, Muzsik, Vaczi

17.30 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – Die Haie – HC Falkensteiner Pustertal

Referees: GROZNIK, REZEK, Pardatscher, Sparer

18.00 Uhr: Pioneers Vorarlberg – EC Red Bull Salzburg

Referees: HOLZER, PIRAGIC, Weiss, Wimmler

19.45 Uhr: HCB Südtirol Alperia – Olimpija Ljubljana

Referees: M. NIKOLIC, SMETANA, Mantovani, Martin

Sa, 27. 12. 2025

14.30 Uhr: EC-KAC – EC iDM Wärmepumpen VSV

Referees: OFNER, STERNAT, Durmis, Konc | LIVE auf ORF 1 und on.orf.at

Alle Spiele werden beim Streaming-Partner Sporteurope.tv übertragen.