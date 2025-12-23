Aktuelle Seite: Home > Sport > Fünfte Pleite in Serie: Play-off-Chancen der Colts schwinden
Philipp Rivers gratuliert Brock Purdy

Fünfte Pleite in Serie: Play-off-Chancen der Colts schwinden

Dienstag, 23. Dezember 2025 | 09:07 Uhr
Philipp Rivers gratuliert Brock Purdy
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DYLAN BUELL
Schriftgröße

Von: apa

Die Indianapolis Colts stehen in der National Football League (NFL) erneut vor einer Saison ohne Play-offs. Das Team des derzeit verletzten Wiener Tackles Bernhard Raimann verlor am Montag (Ortszeit) daheim gegen die San Francisco 49ers mit 27:48. Es war die fünfte Niederlage der Colts in Serie. Mit einer Saisonbilanz von acht Siegen in 15 Partien ist die Chance auf eine Play-off-Teilnahme vor den letzten beiden Spieltagen nur mehr theoretischer Natur.

Von der Pleite profitierten Divisionsrivale Jacksonville Jaguars, die Buffalo Bills und die Los Angeles Chargers, die nun fix Tickets für die K.o.-Phase in Richtung Super Bowl haben. Die 49ers, deren Quarterback Brock Purdy in Indianapolis fünf Touchdown-Pässe warf, stehen nach ihrem fünften Erfolg in Serie ebenfalls in den Play-offs und haben noch Chancen auf die Nummer-1-Position in der NFC-Conference. Bei den Colts verbuchte Quarterback Philip Rivers im zweiten Spiel seit seinem “NFL-Pensionsende” zwei Touchdown-Pässe und eine Interception.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Kommentare
74
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
Kommentare
46
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
Kommentare
45
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
Kommentare
27
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
Kommentare
25
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 