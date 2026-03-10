Aktuelle Seite: Home > Sport > Fußball-Profis in USA wegen Sportwetten lebenslang gesperrt
Yaw Yeboah wurde lebenslang gesperrt

Fußball-Profis in USA wegen Sportwetten lebenslang gesperrt

Dienstag, 10. März 2026 | 08:52 Uhr
Yaw Yeboah wurde lebenslang gesperrt
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/OMAR VEGA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Weil Yaw Yeboah, früherer Teamspieler von Österreichs nächstem Testspiel-Gegner Ghana, und der US-Amerikaner Derrick Jones in der Fußballliga MLS – auch auf ihre eigenen Teams – gewettet haben, sind die beiden in den USA aus dem Verkehr gezogen worden. Die Major Soccer League erklärte in einer Mitteilung, dass das Duo zwischen 2024 und 2025 “in großem Umfang” Fußballwetten abgeschlossen und dabei “wahrscheinlich vertrauliche Informationen mit anderen Wettern geteilt” habe.

So wetteten die beiden Fußballer demnach etwa im Oktober 2024 darauf, dass Jones eine Gelbe Karte erhalten würde – was tatsächlich eintraf. Die Information, sich während des Spiels eine Verwarnung abholen zu wollen, sollen sie zuvor wohl an andere Wettende weitergegeben haben. “Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Wetten das Ergebnis eines Spiels beeinflusst haben”, hieß es weiters.

Der 28-jährige Yeboah wurde 2023 mit Columbus Crew Meister. Der ebenfalls in Ghana geborene 29-jährige Jones war genau wie Yeboah bereits im vergangenen Oktober vorläufig gesperrt worden – 2024 spielte das Duo gemeinsam bei Columbus. Jones blieb auch 2025, während Yeboah bei Los Angeles FC unterschrieb. Im Jänner einigten sich beide Seiten auf eine Vertragsauflösung, nun kickt Yeboah in China bei Qingdao Hainiu.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Krieg im Iran: Boznerin sitzt in Thailand fest
Kommentare
41
Krieg im Iran: Boznerin sitzt in Thailand fest
Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg
Kommentare
34
Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg
Fertigstellung des BBT könnte sich weiter verzögern
Kommentare
31
Fertigstellung des BBT könnte sich weiter verzögern
Wieder ein Häftling in Bozen abgetaucht
Kommentare
26
Wieder ein Häftling in Bozen abgetaucht
Bettenstopp: “Wenn Politik über Unternehmertum entscheidet”
Kommentare
25
Bettenstopp: “Wenn Politik über Unternehmertum entscheidet”
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 