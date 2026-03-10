Fußball-Profis in USA wegen Sportwetten lebenslang gesperrt

Von: APA/dpa

Weil Yaw Yeboah, früherer Teamspieler von Österreichs nächstem Testspiel-Gegner Ghana, und der US-Amerikaner Derrick Jones in der Fußballliga MLS – auch auf ihre eigenen Teams – gewettet haben, sind die beiden in den USA aus dem Verkehr gezogen worden. Die Major Soccer League erklärte in einer Mitteilung, dass das Duo zwischen 2024 und 2025 “in großem Umfang” Fußballwetten abgeschlossen und dabei “wahrscheinlich vertrauliche Informationen mit anderen Wettern geteilt” habe.

So wetteten die beiden Fußballer demnach etwa im Oktober 2024 darauf, dass Jones eine Gelbe Karte erhalten würde – was tatsächlich eintraf. Die Information, sich während des Spiels eine Verwarnung abholen zu wollen, sollen sie zuvor wohl an andere Wettende weitergegeben haben. “Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Wetten das Ergebnis eines Spiels beeinflusst haben”, hieß es weiters.

Der 28-jährige Yeboah wurde 2023 mit Columbus Crew Meister. Der ebenfalls in Ghana geborene 29-jährige Jones war genau wie Yeboah bereits im vergangenen Oktober vorläufig gesperrt worden – 2024 spielte das Duo gemeinsam bei Columbus. Jones blieb auch 2025, während Yeboah bei Los Angeles FC unterschrieb. Im Jänner einigten sich beide Seiten auf eine Vertragsauflösung, nun kickt Yeboah in China bei Qingdao Hainiu.