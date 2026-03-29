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Gilmore holte sich den Sieg auf der Schlussetappe

Gall beendet Katalonien-Rundfahrt auf Rang sechs

Sonntag, 29. März 2026 | 14:40 Uhr
Gilmore holte sich den Sieg auf der Schlussetappe
APA/APA/AFP/JOSEP LAGO
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Von: apa

Felix Gall hat die Katalonien-Rundfahrt der Radprofis auf dem sechsten Platz abgeschlossen. Der Osttiroler rollte am Sonntag in Barcelona mit dem Feld um Gesamtsieger Jonas Vingegaard über die Ziellinie. Sieger des Sprints in der Metropole wurde der Australier Brady Gilmore. Der auf den schweren Bergetappen überragende Vingegaard hatte nach seinen Tagessiegen an den beiden Vortagen am Ende 1:22 Minuten Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Lenny Martinez (FRA).

Der zweimalige Tour-Champion aus Dänemark gewann nach Paris-Nizza bereits die zweite Prestige-Rundfahrt in diesem Jahr. Bei der Tour de France, die in gut drei Monaten ebenfalls in Barcelona beginnt, will sich Vingegaard heuer wieder als härtester Konkurrent von Tadej Pogacar präsentieren.

Gall konnte sich bei der schweren Katalonien-Rundfahrt vor allem auf der 5. Etappe als Zweiter hinter Vingegaard in Szene setzen. Bei der Königsetappe am Freitag verlor der Decathlon-Profi in einer Abfahrt hingegen den Anschluss an die Topfahrer und büßte in Folge seinen Podestplatz ein. 3:17 Minuten fehlten Gall nach sieben Etappen auf Vingegaard.

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