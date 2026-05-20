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Gall mischt weiter um eine Gesamt-Podestplatzierung mit

Gall hält Rang vier auf 11. Giro-Etappe – Narvaez siegt

Mittwoch, 20. Mai 2026 | 17:44 Uhr
Gall mischt weiter um eine Gesamt-Podestplatzierung mit
APA/APA/AFP/LUCA BETTINI
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Von: apa

Felix Gall liegt auch nach der 11. Etappe des Giro d’Italia auf dem vierten Gesamtrang. Der Osttiroler kam am Mittwoch nach dem 195 Kilometer langen Teilstück von Porcari nach Chiavari zeitgleich mit Topfavorit Jonas Vingegaard und unmittelbar vor seinem Landsmann Gregor Mühlberger als 42. ins Ziel. Der Rückstand auf Tagessieger Jhonatan Narvaez aus Ecuador betrug 3:24 Minuten. Im Gesamtklassement führt weiter seit der 5. Etappe der 24-jährige Portugiese Afonso Eulalio.

Vingegaard lauert nur 27 Sekunden dahinter. An Galls Rückstand änderte sich genauso nichts, ihm fehlen 2:24 Minuten auf den Spitzenreiter. Noch vor dem Decathlon-Fahrer Dritter ist der Niederländer Thymen Arensman (+1:57 Minuten). Narvaez jubelte über seinen bereits dritten Etappensieg bei der laufenden Rundfahrt. Nachdem er sich mit dem Spanier Enric Mas am letzten Anstieg aus einer Spitzengruppe abgesetzt hatte, entschied er den Zielsprint für sich. Rang drei ging an den Italiener Diego Ulissi. Tobias Bayer belegte Rang 58 (+14:10). Gesamt ist der Alpecin-Athlet 70. (+1:31:06), Mühlberger liegt auf Platz 23 (+10:18).

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