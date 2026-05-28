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Nächster Etappensieg für Magnier

Gall vor Giro-Königsetappe weiterhin Zweiter

Donnerstag, 28. Mai 2026 | 17:42 Uhr
Nächster Etappensieg für Magnier
APA/APA/AFP/LUCA BETTINI
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Von: apa

Felix Gall ist beim Giro d’Italia vor der Königsetappe unverändert Zweiter der Gesamtwertung. Der Osttiroler liegt nach dem 18. Abschnitt am Donnerstag mit dem dritten Sieg von Paul Magnier weiter vier Minuten hinter Spitzenreiter Jonas Vingegaard. Sein Vorsprung auf den drittplatzierten Niederländer Thymen Arensman beträgt weniger als eine halbe Minute. Nach dem schwierigsten Abschnitt in den Dolomiten mit 5.000 Höhenmetern folgt am Samstag in Friaul die letzte Bergankunft.

Die Freitag-Etappe (151 km) führt von Feltre über fünf Passe, darunter der Passo Giau (2.230 m), auf die Piani di Pezze oberhalb von Alleghe. Unweit der Heimat von Gall werden dessen Fanclub und zahlreiche weitere österreichische Fans an der Strecke erwartet. Ebenso bei der letzten Bergetappe am Samstag mit dem zweimaligen Anstieg nach Piancavallo. Die Schlussetappe am Sonntag in Rom wird am Gesamtklassement nichts mehr ändern, sie ist den Sprintern vorbehalten.

Auf dem welligen 18. Abschnitt von Fai della Paganella nach Pieve di Soligo setzte sich der Franzose Magnier aus dem Soudal-Team im Sprint eines 60-Mann-Feldes vor den Italienern Edoardo Zambanini (Bahrain) und Jonathan Milan (Lidl) durch. Der bis zum vergangenen Wochenende im Rosa Trikot gefahrene Gesamtfünfte Afonso Eulalio kam 50 km vor dem Ziel zu Sturz, der Portugiese konnte aber bald wieder zum Hauptfeld aufschließen und attackierte im Finale sogar mehrfach, letztlich aber vergeblich. Wie Eulalio erreichten nach den anspruchsvollen letzten zehn Kilometern auch Vingegaard, Gall und Arensman im nur noch kleinen Hauptfeld das Ziel.

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