Aktuelle Seite: Home > Sport > Gasser bei ihrem Comeback Slopestyle-Dritte in Laax
Podestplatz für Gasser

Gasser bei ihrem Comeback Slopestyle-Dritte in Laax

Sonntag, 18. Januar 2026 | 17:07 Uhr
Podestplatz für Gasser
APA/APA/KEYSTONE/Archiv/GIAN EHRENZELLER
Schriftgröße

Von: apa

Anna Gasser hat bei ihrem ersten Wettkampf nach langer Verletzungspause den dritten Platz belegt und damit auf Anhieb wieder das Weltcup-Podest erreicht. Bei windigen Verhältnissen mit vielen Stürzen siegte am Sonntag im Slopestyle des Weltcups in Laax die 21-jährige Japanerin Kokomo Murase mit 77,55 Punkten vor der US-Amerikanerin Lily Dhawornvej (71,18), Gasser kam auf 69,70 Zähler. Für die Big-Air-Doppelolympiasiegerin ist es der einzige Weltcup vor den Spielen in Livigno.

Der Bewerb war um Stunden verschoben worden. Eine angesetzte Abstimmung unter den zehn Athletinnen um 15.15 Uhr ging 5:5 aus, die Jury entschied sich schließlich zur Durchführung. Gasser war dagegen gewesen, trat aber wie alle anderen an. Sie verpatzte jedoch im ersten Run gleich das erste Rail und musste auf den zweiten Run setzen, den sie nicht fehlerlos, aber sicher hinstellte. Die 34-Jährige hatte zuletzt zuvor die WM Ende März 2025 im Engadin bestritten (5. Slopestyle, 6. Big Air), im Juli zog sie sich beim Surfen eine Schulterluxation zu und musste operiert werden.

Bei den Männern ging der Sieg mit 86,70 Punkten an den Franzosen Romain Allemand, der 19-Jährige setzte sich bei seinem Premierenerfolg vor dem Japaner Yuto Kimura (81,95) und dem Chinesen Su Yiming (76,10) durch.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Rimini: Unmoralische Preisspirale in Italiens Hotels
Kommentare
51
Rimini: Unmoralische Preisspirale in Italiens Hotels
Bozen: Bekannter Straßenmusiker erhält Geldstrafe
Kommentare
39
Bozen: Bekannter Straßenmusiker erhält Geldstrafe
Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an
Kommentare
22
Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet
Kommentare
21
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet
Meloni warnt Trump: Neue US-Zölle wären ein Fehler
14
Meloni warnt Trump: Neue US-Zölle wären ein Fehler
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 