Gastgeber Marokko bestreitet Afrika-Cup-Finale gegen Senegal

Donnerstag, 15. Januar 2026 | 00:12 Uhr
Von: apa

Das Finale des Fußball-Afrika-Cups am Sonntag lautet Senegal gegen Gastgeber Marokko. Zunächst besiegten die Senegalesen im ersten Halbfinale in Tanger Ägypten durch ein Tor des Ex-Salzburgers Sadio Mane mit 1:0. Im Anschluss setzten sich in Rabat die Marokkaner vor begeisterten Heimfans gegen Nigeria nach torlosen 120 Minuten mit 4:2 im Elfmeterschießen durch. Für die Elf von Kapitän Achraf Hakimi geht damit der Traum vom ersten Kontinentaltriumph seit 50 Jahren weiter.

Marokko stand zuletzt vor 22 Jahren im Afrika-Cup-Endspiel, damals verlor man in Tunesien gegen die Gastgeber. Diesmal soll der Heimvorteil zum zweiten Titel verhelfen. Im Semifinale gegen die Nigerianer gelang dies, wenn auch erst im Shootout. Schon in den zwei Stunden davor waren die Marokkaner die aktivere Mannschaft, Tore fielen freilich keine. Im Elferschießen versagten zunächst Hamza Igmame vom Heimteam die Nerven. Doch Marokkos Keeper Yassine Bounou parierte danach zwei Elfmeter der Nigerianer, während Youssef En-Nesyri den entscheidenden Penalty verwandelte.

Nigeria muss sich mit dem Spiel um Platz drei am Samstag gegen Ägypten trösten. Die “Pharaonen” um Mohamed Salah verloren gegen den 2022-Champion. In einer Partie mit ebenfalls wenig Höhepunkten war es schließlich Mane mit einem platzierten Flachschuss (78.) vorbehalten, für den Unterschied zugunsten Senegals zu sorgen. Salah und Co., siebenfacher Afrika-Sieger, blieben danach ohne große Ausgleichschance.

