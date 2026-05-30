Aktuelle Seite: Home > Sport > Gastgeber Schweiz trifft im WM-Finale auf Finnland
Der Schweiz fehlt noch ein Sieg auf den ganz großen Triumph

Gastgeber Schweiz trifft im WM-Finale auf Finnland

Samstag, 30. Mai 2026 | 22:33 Uhr
Der Schweiz fehlt noch ein Sieg auf den ganz großen Triumph
APA/APA/KEYSTONE/CLAUDIO THOMA
Schriftgröße

Von: APA/dpa/sda

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam steht zum dritten Mal in Folge im WM-Finale und darf weiter auf den ersten Titel hoffen. Das Gastgeber-Team bezwang am Samstag im Halbfinale in Zürich die Überraschungsmannschaft Norwegen 6:0 (1:0,3:0,2:0). Im Endspiel am Sonntag (20.20 Uhr) treffen die Eidgenossen auf Finnland, das sich gegen Rekordweltmeister und Gold-Favorit Kanada dank eines starken Mitteldrittels etwas überraschend mit 4:2 (1:2,3:0,0:0) durchsetzte.

Die Schweizer hatten mit dem Außenseiter zunächst Probleme. Norwegen schaffte es lange Zeit, sich mit Härte gegen den spielerisch deutlich besseren Gegner zu wehren. In der 18. Minute bezwang aber Christoph Bertschy den im WM-Turnier überragenden Keeper Henrik Haukeland und erlöste damit die Gastgeber. Vom Gegentreffer zeigten sich die Skandinavier durchaus beeindruckt. Denis Malgin (25.), Ken Jäger (33.) und Damien Riat (37.) entschieden bereits im Mitteldrittel die Partie.

Freinacht bei WM-Titel

Nico Hischier (45.) und Theo Rochette (58.) machten den fünften Finaleinzug nach 2013, 2018, 2024 und 2025 perfekt. “Darauf haben wir seit einigen Jahren hingearbeitet”, sagte Bertschy. “Jetzt haben wir noch ein Spiel, in dem wir zeigen können, wozu wir fähig sind.” Bisher verlor die Schweiz allerdings sämtliche Endspiele. Sollte sie diesmal den historischen Erfolg schaffen, darf in Zürich ohne Sperrstunde gefeiert werden. Wie das Zürcher Sicherheitsdepartement bekannt gab, gilt in Innenräumen von Gastwirtschaftsbetrieben eine Freinacht.

Im zweiten Halbfinale war Kanada in der Defensive zu anfällig. Nach einem frühen finnischen Treffer von Patrik Puistola (4.) ging der 28-fache Weltmeister dank Robert Thomas (9.) und Dylan Holloway (15.) mit einer Führung in die erste Pause. Aleksander Barkov (21.), Konsta Helenius (32.) und Aatu Raty (33.) drehten die Partie aber innerhalb von zwölf Minuten entscheidend. Im Schlussdrittel machten die Kanadier um Jungstar Macklin Celebrini und der nationalen Ikone Sidney Crosby zwar wieder mehr Druck, die Finnen schaukelten den Sieg aber relativ sicher über die Zeit. Die Skandinavier spielen nun um ihren fünften WM-Titel. In der Gruppenphase hatten sie im Duell mit den Schweizern mit 2:4 das Nachsehen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
LH Kompatscher: „Brennerblockade hat keinen Mehrwert“
Kommentare
102
LH Kompatscher: „Brennerblockade hat keinen Mehrwert“
Meran schränkt die Nutzung des Trinkwassers für Bewässerung ein
Kommentare
80
Meran schränkt die Nutzung des Trinkwassers für Bewässerung ein
Brennersperre heute – Die aktuelle Lage
Kommentare
58
Brennersperre heute – Die aktuelle Lage
Bauer will Schafe mit Stachelhemd vor Wölfen schützen
Kommentare
36
Bauer will Schafe mit Stachelhemd vor Wölfen schützen
Vorsicht Hitze: Deutsche Familie gerät bei Klettertour in Not
Kommentare
34
Vorsicht Hitze: Deutsche Familie gerät bei Klettertour in Not
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 