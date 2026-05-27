“Gazzetta” berichtet von Rangnick-Treffen mit Milan in Wien

Von: apa

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat sich laut einem Bericht der “Gazzetta dello Sport” am Dienstag in Wien mit Verantwortlichen des AC Milan getroffen. Demnach seien Clubbesitzer Gerry Cardinale und Berater Zlatan Ibrahimovic angereist, um mit dem Deutschen zu sprechen. “Mein einziger Ansprechpartner, was Vertragsgespräche oder Verhandlungen betrifft, ist und bleibt der ÖFB”, betonte Rangnick, der seinen nach der WM in Nordamerika auslaufenden Vertrag bisher nicht verlängert hat.

Milan hatte sich bereits 2020 um Rangnick bemüht – damals vergeblich. Sechs Jahre später sei der 67-Jährige laut “Gazzetta” ein Kandidat für den Posten als Sportdirektor. “Ich habe es immer so gehandhabt und halte es weiter so, dass ich mich zu Gerüchten nicht äußere”, erklärte Rangnick am Rande einer Pressekonferenz seiner Stiftung in Wien. “Dass bei denen in den vergangenen Tagen Außergewöhnliches passiert ist, hat aber jeder gesehen.”

Nach einer verkorksten Saison hatte sich Milan zu Wochenbeginn von seiner gesamten sportlichen Führung getrennt. Neben Trainer Massimiliano Allegri haben nach der verpassten Qualifikation für die Champions League auch Sportdirektor Igli Tare, der bisherige CEO Giorgio Furlani und der Technische Direktor Geoffrey Moncada den Club verlassen. RedBird Capital Partners, die US-Investmentfirma von Cardinale, ist seit Sommer 2022 Mehrheitseigentümer des Traditionsvereins. Trainerkandidat Nummer eins soll der bisherige Bournemouth-Coach Andoni Iraola aus Spanien sein.

Gespräche mit ÖFB laufen

Rangnick hatte im Mai 2022 beim ÖFB angeheuert, unmittelbar davor war er als Berater und Interimscoach bei Manchester United tätig. Einen neuen Vertrag als Teamchef hat der Schwabe bisher nicht unterschrieben, obwohl in den vergangenen Monaten stets von guten Gesprächen berichtet worden war. “Wir sind in regelmäßigem Austausch und in Gesprächen”, versicherte Rangnick. Details dürften aber noch zu klären sein. “Wenn wir schon klar wären, wäre es bereits verkündet worden.”

Die Gespräche würden sehr vertrauensvoll und offen geführt – zwischen seinem Berater Raphael Honigstein und ihm auf der einen sowie ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll und -Geschäftsführer Bernhard Neuhold auf der anderen Seite. “Wir haben uns keinen Zeitpunkt gesetzt”, sagte Rangnick über eine mögliche Verlängerung. “Wenn es soweit ist, werden wir das kommunizieren.” Dies könne auch noch vor der WM sein. Das Turnier, für das sich Österreich erstmals nach 28 Jahren qualifiziert hat, beginnt am 11. Juni.