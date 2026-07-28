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Abend voller Emotionen, Erinnerungen und Inspiration

Gelungene Premiere des „Champions Talk“

Dienstag, 28. Juli 2026 | 15:50 Uhr
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SSV Taufers - Hauptverein Jugendzentrum Loop
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Von: mk

Sand in Taufers – Der erste „Champions Talk“ in der Unionbau Ahrena in Sand in Taufers war ein voller Erfolg. Über 35 Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Sportarten folgten der Einladung des SSV Taufers, des Hauptvereins sowie des Jugendzentrums Loop und sorgten gemeinsam mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern für einen unvergesslichen Abend.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern vor allem die Menschen hinter den Erfolgen. Aktive und ehemalige Sportlerinnen und Sportler, Trainer, Funktionäre und Wegbegleiter blickten gemeinsam auf die Geschichte des Sports im Tauferer Ahrntal zurück, sprachen über die Gegenwart und wagten zugleich einen Blick in die Zukunft.

In persönlichen Gesprächen erzählten die Gäste von bewegenden Erfolgen, prägenden Momenten, Niederlagen, Rückschlägen und außergewöhnlichen Erlebnissen. Dabei wurde einmal mehr deutlich, dass Spitzenleistungen nicht nur Talent, sondern vor allem Leidenschaft, Disziplin, Teamgeist und Ausdauer erfordern.

Besonders beeindruckend war die Vielfalt der vertretenen Sportarten. Von Ski Alpin, Biathlon, Freestyle und Rodeln über Berglauf, Trailrunning, Yoseikan Budo, Tennis und Bodybuilding bis hin zu Fußball und Handball spiegelte der Champions Talk eindrucksvoll wider, wie breit und erfolgreich der Sport im Tauferer Ahrntal aufgestellt ist.

Neben zahlreichen humorvollen Anekdoten sorgten vor allem die persönlichen Geschichten der Sportlerinnen und Sportler für Gänsehautmomente und machten den Abend zu einer besonderen Hommage an den Sport und an all jene, die ihn über Jahrzehnte geprägt haben.

Am Ende waren sich Organisatoren, Gäste und Besucher einig: Der erste Champions Talk hat alle Erwartungen übertroffen. Viele verließen die Veranstaltung mit dem Wunsch, dass dieses Format keine einmalige Premiere bleibt, sondern in Zukunft wiederholt wird und sich als fixer Bestandteil des sportlichen Lebens im Tauferer Ahrntal etabliert.

Der SSV Taufers bedankt sich bei allen Persönlichkeiten, Sponsoren, freiwilligen Helferinnen und Helfern sowie bei den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, die zum Gelingen dieses besonderen Abends beigetragen haben. Ohne ihr Engagement und ihre Begeisterung wäre eine Veranstaltung dieser Art nicht möglich gewesen.

Der Champions Talk 2026 hat eindrucksvoll gezeigt: Der Sport verbindet Generationen – und schreibt Geschichten, die weit über Medaillen und Pokale hinausgehen.

Bezirk: Pustertal

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