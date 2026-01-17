Gelungenes Carrick-Debüt: Manchester United schlägt City 2:0

Von: apa

Manchester United hat Interimscoach Michael Carrick ein glanzvolles Debüt beschert. Die “Red Devils” gewannen am Samstag in der 22. Runde der englischen Fußball-Premier-League daheim das Derby gegen Manchester City 2:0. Bryan Mbeumo (65.) und Patrick Dorgu (76.) sorgten mit ihren Treffern für den verdienten Sieg, der United nicht nur drei Zähler, sondern auch den Sprung auf Rang fünf einbrachte. Oliver Glasners Crystal Palace verlor indes in Sunderland 1:2.

Die Carrick-Truppe zeigte eine beherzte Leistung, die zunächst unbelohnt blieb. Amad Diallo (33.) und Bruno Fernandes (41.) trafen in der ersten Hälfte, aber jeweils aus Abseitsposition. Nach der Pause scheiterten Diallo, Casemiro (je 57.) und Mbeumo (63.) an einem glänzend reagierenden Gianluigi Donnarumma. Mbeumo brach schließlich den Bann und netzte nach Fernandes-Vorlage mit links. Der Däne Dorgu entschied kurz darauf die Partie nach Vorarbeit von Matheus Cunha. Diallo traf in der Schlussphase noch die Stange (89.), ein Tor von Mason Mount wurde erneut wegen Abseits aberkannt (92.). Nach drei Remis gegen Liga-Nachzügler sowie dem FA-Cup-Aus gelang United somit ein Befreiungsschlag.

City hingegen droht nach einer schwachen Leistung und der ersten Pleite nach 13 Pflichtspielen ohne Niederlage, weiter Boden auf Leader Arsenal einzubüßen. Der Rückstand könnte am Abend auf neun Zähler anwachsen, sollten die “Gunners” bei Nottingham Forest gewinnen. Zudem könnte Platz zwei an Aston Villa verloren gehen.

Liverpool nur remis, Palace verliert

Meister Liverpool kommt indessen weiter nicht in Schwung. Die “Reds” mussten sich daheim gegen das abstiegsgefährdete Burnley trotz zahlreicher Chancen mit einem 1:1 begnügen. Ein Tor von Florian Wirtz war zu wenig, der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai verschoss zudem einen Elfmeter. Liverpool liegt nach dem vierten Liga-Remis in Serie einen Zähler vor United auf Rang vier, hat aber bereits 13 Zähler Rückstand auf Arsenal.

Palace ging im ersten Spiel nach Glasners Abschiedsankündigung leer aus und bei Aufsteiger Sunderland trotz 1:0-Führung durch Yeremy Pino als Verlierer vom Platz. Die Londoner warten nun seit zehn Pflichtspielen auf einen Sieg. In der Tabelle belegt man derzeit Rang 13.