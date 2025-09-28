Aktuelle Seite: Home > Sport > Giannelli führt Italien zu WM-Triumph
3:1 gegen Bulgarien

Giannelli führt Italien zu WM-Triumph

Sonntag, 28. September 2025 | 15:10 Uhr
WM Titel Italien Volley
ANSA / ROLEX DELA PENA
Von: fra

Die italienische Volleyball-Nationalmannschaft hat in Pasay City (Philippinen) ihren Weltmeistertitel erfolgreich verteidigt. Angeführt vom Bozner Kapitän Simone Giannelli besiegten die Azzurri im Finale Bulgarien mit 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10) und holten damit den fünften WM-Titel ihrer Geschichte. Bereits in der Vorrunde hatte Italien starke Leistungen gezeigt und sich im Halbfinale gegen Polen durchgesetzt.

Zum Schlüsselspieler des Endspiels avancierte Matia Bottolo, der kurzfristig in die Startformation rückte. Weitere Auszeichnungen gingen an Alessandro Michieletto (MVP), Giannelli (bester Zuspieler), Yuri Romanò (bester Angreifer) und Fabio Balaso (bester Libero). Trainer Ferdinando De Giorgi, dreifacher Weltmeister als Spieler, feierte seinen zweiten Titel als Coach und schrieb damit ebenfalls Volleyball-Geschichte.

Italien festigt mit diesem Triumph seine Rolle als führende Nation des Sports: Erst vor wenigen Wochen hatten auch die italienischen Frauen den WM-Titel gewonnen – ein Doppel-Erfolg, den zuletzt die Sowjetunion 1960 erreicht hatte. Staatspräsident Sergio Mattarella lädt die Weltmeister am 8. Oktober zu einem Empfang. Bronze sicherte sich Polen mit einem Sieg gegen Tschechien.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
