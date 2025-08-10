Aktuelle Seite: Home > Sport > Glasner-Club Community-Shield-Sieger -Elfersieg gegen “Reds”
Glasner führte sein Team zum nächsten Titelgewinn

Glasner-Club Community-Shield-Sieger -Elfersieg gegen “Reds”

Sonntag, 10. August 2025 | 18:37 Uhr
Glasner führte sein Team zum nächsten Titelgewinn
APA/APA/AFP/GLYN KIRK
Schriftgröße

Von: apa

Oliver Glasner hat Crystal Palace zum nächsten Titelgewinn geführt. Das Team des oberösterreichischen Cheftrainers setzte sich am Sonntag im Kampf um den Community Shield im Londoner Wembley Stadium gegen Liverpool nach einem 2:2 nach regulärer Spielzeit im Elfmeterschießen mit 3:2 durch. Für den Außenseiter war es der zweite Triumph im legendären Stadion innerhalb von ein paar Monaten. Im FA-Cup-Finale hatte die Glasner-Truppe gegen Manchester City gewonnen.

Es sind die beiden einzigen Titel in der Clubgeschichte. Der Verein triumphierte als erster Supercup-Debütant seit Nottingham Forest 1978. Dafür verantwortlich war vor allem Tormann Dean Henderson, der im Elferschießen die Schüsse von Alexis Mac Allister und Harvey Elliott hielt. Zudem schoss Mohamed Salah drüber. Den letzten Elfmeter verwandelte mit Justin Devenny ein Akteur, der erst kurz vor Schlusspfiff eingetauscht worden war. Während der 90 Minuten hatte Crystal Palace durch Jean-Philippe Mateta (17./Elfer) und Ismaila Sarr (77.) zweimal ausgeglichen. Für den Meister trafen Hugo Ekitike (4.) und Jeremie Frimpong (21.).

Liverpool-Traumstart

Liverpool legte einen Traumstart hin, nicht einmal vier Minuten waren gespielt, als Ekitike von der Strafraumgrenze ins Eck traf. Der Underdog gab aber schnell eine Antwort. Mateta scheiterte zwar an Goalie Alisson, dafür wurde kurz danach Sarr von Virgil van Dijk im Strafraum gelegt. Beim verhängten Elfer schickte Mateta Liverpools Tormann in die falsche Ecke. Diesmal schlugen die “Reds” postwendend zurück. Frimpong krönte sein Pflichtspieldebüt mit einem Chip aus spitzem Winkel über Tormann Henderson hinweg. Ein Geniestreich – oder nur eine abgerissene Flanke.

Nach dem Seitenwechsel ließ Ekitike die Chance auf die Vorentscheidung aus (52.). Crystal Palace gab sich keineswegs geschlagen, Chris Richards (61.) und Eberechi Eze (62.) scheiterten an Alisson. Auf der anderen Seite verfehlte Florian Wirtz das Tor (69.). Das rächte sich. Die Glasner-Truppe schaltete nach einem Gakpo-Ballverlust schnell um. Nach einem Wharton-Idealzuspiel war Sarr via Innenstange erfolgreich. Einen Doppelschlag verhinderte Milos Kerkez, der einen Schuss des Stürmers in höchster Not blockte (79.).

Unmittelbar zuvor war ein potenzielles Handspiel im Liverpooler Strafraum ungeahndet geblieben. Den Matchball verpasste Devenny, sein Schuss ging hauchdünn daneben (96.). Deshalb musste die Entscheidung vom Punkt fallen, da es in diesem Bewerb keine Verlängerung gibt. Im Elferschießen blieb es spannend, da auch Eze an Alisson scheiterte und Borna Sosa die Latte traf. Jubeln durfte Crystal Palace, das kürzlich auf Trainingslager in Windischgarsten war, am Ende wie beim 1:0 gegen ManCity aber trotzdem.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bruneck: Schranke gegen Camper
Kommentare
64
Bruneck: Schranke gegen Camper
Pfefferspray-Eklat auf der Alm: Die Version der Urlauber
Kommentare
63
Pfefferspray-Eklat auf der Alm: Die Version der Urlauber
Chalet in Südtirol kostet bis zu 38.500 Euro pro Woche
Kommentare
46
Chalet in Südtirol kostet bis zu 38.500 Euro pro Woche
Jesolo: Strandbetreiber müssen Rabatte machen
Kommentare
41
Jesolo: Strandbetreiber müssen Rabatte machen
Vinschgau: Abschuss von Problemwölfen bleibt erlaubt
Kommentare
40
Vinschgau: Abschuss von Problemwölfen bleibt erlaubt
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 