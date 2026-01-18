Aktuelle Seite: Home > Sport > Glasner könnte Wutrede teuer zu stehen kommen
Glasner könnte Abschied bevorstehen

Glasner könnte Wutrede teuer zu stehen kommen

Sonntag, 18. Januar 2026 | 13:49 Uhr
Glasner könnte Abschied bevorstehen
APA/APA/AFP/GLYN KIRK
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Oliver Glasner muss nach seiner Wutrede gegen den eigenen Verein englischen Berichten zufolge mit dem vorzeitigen Aus als Trainer von Crystal Palace rechnen. Die Kommentare des 51-jährigen Österreichers hätten die Führungsriege des Vereins verärgert, hieß es unter anderem im “Guardian”. Palace erwäge, seinen Trainer zu entlassen, nachdem sich dieser öffentlich darüber geäußert hatte, dass der Vorstand ihn und seine Spieler im Stich gelassen habe, schrieb die “Daily Mail”.

Glasner hatte kürzlich bekanntgegeben, dass er seinen Vertrag nicht verlängern werde. Gültig ist dieser noch bis zum Ende dieser Saison. Er hatte es bei dieser Ankündigung allerdings nicht belassen, sondern in bemerkenswerter Weise danach öffentlich mit der Vereinsführung abgerechnet. Auslöser war der geplante Transfer von Leistungsträger Marc Guehi zu Manchester City vor dem Premier-League-Spiel gegen den AFC Sunderland.

“Unseren Kapitän einen Tag vor einem Spiel zu verkaufen, da habe ich überhaupt kein Verständnis für”, hatte Glasner unter anderem gesagt: “Wenn dein Herz dir zweimal in einem Jahr herausgerissen wird, zuerst mit Eze, einen Tag vor einem Spiel im Sommer, und mit deinem Kapitän einen Tag vor einem Spiel – das kann ich nicht verstehen.” Er spielte dabei auf den Wechsel von Eberechi Eze im August vergangenen Jahres zum FC Arsenal an. Er sei seit über 30 Jahren im Fußball aktiv, so etwas habe er noch nie erlebt. “Wir fühlen uns im Stich gelassen”, betonte Glasner: “Keine Unterstützung.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Rimini: Unmoralische Preisspirale in Italiens Hotels
Kommentare
51
Rimini: Unmoralische Preisspirale in Italiens Hotels
Bozen: Bekannter Straßenmusiker erhält Geldstrafe
Kommentare
24
Bozen: Bekannter Straßenmusiker erhält Geldstrafe
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet
Kommentare
21
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet
Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an
Kommentare
20
Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an
Benedikter für ein Tempolimit 30 km/h in Bozen
18
Benedikter für ein Tempolimit 30 km/h in Bozen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 