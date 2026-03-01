Glasners Crystal Palace unterliegt bei ManUnited 1:2

Von: apa

Für Crystal Palace und Trainer Oliver Glasner ist die Hoffnung auf einen Aufwärtstrend bei Manchester United geplatzt. Am Sonntag mussten die Londoner in der Premier League nach 1:0-Führung ab der 56. Minute in Unterzahl agieren, gingen noch als 1:2-Verlierer vom Platz und rutschten auf Platz 14 zurück. United ist hingegen bereits sieben Spiele ungeschlagen und segelt als Dritter weiter auf Champions-League-Kurs.

Nach wie vor zittern muss Tottenham. ÖFB-Teamkicker Kevin Danso wurde nach über einem Monat Verletzungspause im Finish für die Spurs eingewechselt, konnte die 1:2-Niederlage bei Fulham aber auch nicht mehr verhindern. In der Tabelle liegt man weiter nur vier Punkte über der Abstiegszone.