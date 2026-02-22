Glücklose Wölfe: Knappe Niederlage gegen die die Red Bulls

Von: ka

Salzburg/Bruneck – Im vierten Saisonduell gelang dem EC Red Bull Salzburg mit einem knappen 2:1 nach Overtime der erste Saisonsieg gegen den HC Falkensteiner Pustertal. In einer sehr engen Partie vor nahezu ausverkauftem Haus mussten die Red Bulls lange einem Rückstand hinterherlaufen. Austin Rueschhoff hatte die Gäste bereits in der 2. Minute in Führung gebracht. Es dauerte bis zur 46. Minute, ehe Eddie Pasquale im Tor von Pustertal erstmals überwunden werden konnte – durch Verteidiger Cole Krygier, der erst sein zweites Spiel für die Mozartstädter bestritt. In der anschließenden Overtime dauerte es nur 49 Sekunden, ehe Center Travis St. Denis zum 2:1 für Salzburg traf. Damit zogen die Red Bulls in der Tabelle wieder an Bozen vorbei und liegen nun auf Rang drei. Pustertal bleibt auf Platz sechs.

Die Wölfe treten heute auswärts im Salzburger Volksgarten an. Gegen Red Bull Salzburg konnte man in der laufenden Saison drei Siege und die volle Punkteausbeute aus den drei Begegnungen mitnehmen. Ein vierter Sieg würde den HC Pustertal in Richtung Platz 5 katapultieren. Jason Jaspers steht erneut das volle Lineup zur Verfügung, Rok Tičar nimmt als „healthy scratch“ auf der Tribüne Platz.

Der HCP startet aggressiv und hellwach in die Partie. Bereits in der 1. Minute sorgt ein verdeckter Schuss von Rueschhoff für Gefahr, ehe die Wölfe wenig später eiskalt zuschlagen: Nach einem Aufbaufehler der Hausherren und Scheibenverlust wird Rueschhoff alleingelassen und trifft per Onetimer ins Kreuzeck zum 0:1 (2. Min.). In der 4. Minute erhält EC Red Bull Salzburg das erste Powerplay, hat aber Schwierigkeiten im Aufbau und lässt die Überzahl ungenutzt. Mit Fortdauer des Drittels wird Salzburg stärker: Ein abgefälschter Schuss von Robertson und ein Nachsetzen von Coe sorgen für Betrieb, im zweiten Powerplay (10.) kommt Nissner im Slot gleich dreimal frei zum Abschluss, scheitert jedoch jeweils an Pasquale. Auch eine weitere Unterzahl (14.) übersteht der HCP dank disziplinierter Defensive und schnellem Umschaltspiel schadlos; ein Slapshot von Troy Bourke landet sicher bei Pasquale, der sich nach Ablauf der Strafe zudem gegen Krygier auszeichnet (16.). Zwei Minuten vor Schluss wird es vor Pasquale nochmals unübersichtlich, doch der HCP-Goalie behält die Übersicht. 1:13 Minuten vor Drittelende wird Niki Kraus von Ivan Deluca heftig an die Bande gecheckt, das Plexiglas zerbricht, und die Schiedsrichter unterbrechen das Spiel vorzeitig.

Nach der längeren Unterbrechung wird zunächst die restliche Zeit des ersten Drittels nachgetragen, dabei bricht Michi Raffl über die linke Seite durch und zwingt Eddie Pasquale zu einer Glanzparade. Kurz darauf kommt der HCP nach einer Strafe wegen Spielverzögerung erstmals zum Powerplay, doch außer einem Wristshot von Lipon, den Atte Tolvanen pariert, bleibt es die einzige nennenswerte Möglichkeit. Mit Ablauf der Strafe übernehmen die Hausherren wieder das Kommando: Benjamin Nissner fälscht einen Weitschuss von Krygier brandgefährlich ab, Pasquale rettet in letzter Sekunde mit dem Schlittschuh. Auf der Gegenseite lässt Tommy Purdeller einen Rebound vor dem leeren Tor liegen, wenig später scheitert auch Bowlby am Salzburger Schlussmann. In der Folge muss Pasquale gleich mehrfach retten – zunächst mit der Fanghand bei einem 3-auf-1-Konter gegen Nienhuis, dann lenkt er einen Alleingang von St. Denis zur Seite. Salzburg erhöht nun spürbar den Druck, ein Beinstellen von Purdeller bringt die Wölfe erneut in Unterzahl; im Powerplay trifft St. Denis allerdings nur das Außennetz, und auch Bourke findet keinen Weg an Pasquale vorbei. Nach überstandener Strafe entwischt Cole Bardreau alleine, doch Tolvanen kommt weit aus seinem Gehäuse und klärt. In den Schlussminuten drückt Salzburg weiter auf den Ausgleich, während die Wölfe mit wenigen, aber gefährlichen Entlastungsangriffen dagegenhalten.

Auch im Schlussdrittel bleibt Salzburg am Drücker, und Pasquale hat von Beginn an alle Hände voll zu tun. In der 45. Minute können die Wölfe dem Dauerdruck der Hausherren nicht mehr standhalten: Neuzugang Cole Krygier umkurvt das Tor und überlistet Pasquale am kurzen Eck zum 1:1-Ausgleich. Der HCP reagiert prompt, Deluca und Mantinger bringen Tolvanen in Bedrängnis. Mitten in diese Phase fällt jedoch eine Strafe gegen Di Tomaso, doch auch dieses Unterzahlspiel überstehen die Pusterer: Eine scharfe Hereingabe von St. Denis verfehlt das Ziel knapp, wenig später verpasst Michi Raffl im Slot eine Deflection. Zehn Minuten vor Schluss wogt die Partie hin und her – Salzburg optisch überlegen, der HCP defensiv diszipliniert und mit gefährlichen Nadelstichen. Nienhuis und Schneider versuchen es per Onetimer, auf der Gegenseite wird Alan Lobis zweieinhalb Minuten vor Schluss von Lipon mit einem Querpass in Szene gesetzt, scheitert jedoch mit der Direktabnahme. Im unmittelbaren Gegenzug prüft St. Denis erneut Pasquale. In den letzten Sekunden versuchen es Coe und Michi Raffl jeweils mit der Rückhand, doch Pasquale bleibt unüberwindbar – es geht in die Overtime.

In der Verlängerung gewinnen die Wölfe das Bully und kontrollieren zunächst das Spiel, Purdeller scheitert jedoch mit einem Versuch, die Salzburger Abwehr zu durchbrechen. Im direkten Gegenzug starten die Hausherren einen Angriff: Denis Robertson legt quer auf St. Denis, dessen erster Schuss wird noch geblockt, doch im Nachsetzen gelingt ihm die Führung zum 2:1-Endstand.

Für den HC Pustertal steht am Mittwoch bereits das nächste Auswärtsspiel bei den Pioneers Vorarlberg an, am Freitag gastiert dann Olimpija Ljubljana in der Brunecker Intercable Arena. Auf geht’s, Wölfe – kämpfen und siegen!

EC Red Bull Salzburg – HC Falkensteiner Pustertal 2:1/OT (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Referees: FICHTNER, OFNER, Nothegger, Zacherl

Goals RBS: 1:1 Krygier C. (45.), 2:1 St. Denis T. (61./OT)

Goals HCP: 0:1 Rueschhoff A. (2.)