Gold in der Dreierstaffel: Südtiroler Sensation bei Biathlon-Junioren-WM in Arber

Von: mk

Bozen – Die ersten März-Wochen gehören im Wintersport bekanntlich den Junioren-Weltmeisterschaften. Einige Südtiroler Wintersportlerinnen und Wintersportler waren bei den internationalen Titelkämpfen im Einsatz. Mit Andreas Braunhofer, Julian Huber und Jonas Tscholl haben es drei Biathleten bei der WM in Arber (Deutschland) sensationell zu einer Goldmedaille geschafft. Die Freestyler waren bei der Junioren-WM in Calgary (Kanada), die nordischen Disziplinen Langlauf, NoKo und Skisprung gastierten die vergangene Woche bei der Junioren-WM in Lillehammer (Norwegen). Wie gewohnt der Überblick zu den restlichen Disziplinen abseits des Ski Alpin.

Ohnehin zeigten die Südtiroler Biathleten bei der Junioren-WM in Arber (Deutschland) ganz starke Leistungen. Mit dabei waren die Antholzer Julian Huber, Jan Steinkasserer und Hannes Bacher, der Ridnauner Andreas Braunhofer und der Laaser Jonas Tscholl. Über die gesamte Wettkampfwoche landeten insbesondere Huber, Bacher, Braunhofer und Tscholl immer wieder in den Top-Zehn. Diese Ergebnisse gipfelten am Wochenende mit gleich zwei Medaillen in den abschließenden Staffelwettkämpfen.

Zuerst stieg am Samstag die Dreierstaffel der Altersklasse U19. Die italienische Herren-Staffel bestand dabei aus Braunhofer, Huber und Tscholl. Und das Südtiroler Trio holte sich überlegen den Sieg. Beste Laufleistung, kürzeste Schießzeit und insgesamt nur acht Nachlader auf sechs Schießeinlagen bedeuteten Gold für die drei heimischen Riesentalente. In der Viererstaffel der Altersklasse U21 war mit Bacher ebenfalls ein Südtiroler vertreten. Gemeinsam mit Davide Cola, Nicola Giordano und Simone Motta, der in Vergangenheit für Martell tesseriert war, holte sich der Antholzer die Bronzemedaille hinter den Staffeln von Frankreich und Norwegen.

Innerhalb von Südtirol stand im Biathlon am Wochenende die U13- bis U15-Luftgewehr-Italienmeisterschaft in den Disziplinen Einzel und Staffeln auf dem Programm. 257 Kinder und Jugendliche haben sich für die Wettkämpfe in Ridnaun eingeschrieben. Bei großartiger Atmosphäre und Top-Wetter gab es folgende Platzierungen zu sehen:

Altersklasse U13, Einzel:

Weiblich: 1. Lisa Benedetti (ASD Camosci), 2. Margherita Quinz (ASD Camosci), 3. Franzi Wolf (ASD Antholz)

Männlich: 1. Giacomo Corte De Checco (Entraque Alpi M.), 2. Raffaele Steiner (ASV Martell), 3. Giovanni Andreola (Alta Valtellina)

Altersklasse U15, Einzel:

Weiblich: 1. Eva Hilber (ASD Antholz), 2. Anna Wolf (ASD Antholz), 3. Kathrin Santer (Ski Nordic Ulten)

Männlich: 1. Elia Steinkasserer (ASD Antholz), 2. Mirko Scalet (US Primiero ASD), 3. Philipp Mairvongrosspeinten (ASV Rein)

Altersklasse U13, Staffel:

Weiblich: 1. Franziska Staffler, Franzi Wolf, Dana Liien Riba

Männlich: 1. Adam Oberhauser, Tobias Mairvongrosspeinten, Hannes Huber

Altersklasse U15, Staffel:

Weiblich: 1. Eva Hilber, Lea Hochrainer, Anna Wolf

Männlich: 1. Loris Costabiei, Ivan Willeit, Philipp Mairvongrosspeinten

Keine Medaillen bei Junioren-WM’s in Lillehammer und Calgary

Für die restlichen Südtirolerinnen und Südtiroler, die bei Junioren-Weltmeisterschaften im Einsatz waren, gab es keinen Medaillenerfolg. In Lillehammer (Norwegen), wo die nordischen Disziplinen ausgetragen werden, stach der sechste Platz der Grödnerin Leonie Runggaldier mit dem italienischen Damen-Team im Skisprung-Teamevent hervor. Im Mixed-Team an der Seite ihres Grödner Landsmanns Maximilian Gartner holten sie Rang 14. Im Einzel gab es für Runggaldier Rang 25 und für Gartner Rang 27. In der Nordischen Kombination wurde der Grödner Manuel Senoner im Einzel 18., seine Schwester Anna Senoner holte Rang 30. Im Team wurde Manuel Senoner mit der italienischen Auswahl Achter.

Im kanadischen Calgary stieg in den vergangenen Tagen die Junioren-Weltmeisterschaft der Ski-Freestyler. Dabei wusste der Bozner Max Von Aufschnaiter erneut zu überzeugen, er wurde im Big Air starker Neunter. Der Grödner Alex Putzer reihte sich auf Rang 41 ein, der Bozner Elia Baez Locher auf Rang 58. Im Rail-Event kamen die Südtiroler mit den schwierigen Bedingungen nicht zurecht und landeten jenseits der Top-Plätze. Von Aufschnaiter wurde 22., Putzer 30. und Baez Locher 51.

Die anderen Ski-Freestyler waren am Sonntag beim FIS Junior Race im Slopestyle in Stubai (Österreich) im Einsatz. Jonas Gasslitter vom Landeskader schaffte es nach seinem Verletzungs-Comeback sensationell auf Rang vier und verpasste das Podium nur knapp. Jakob Aichner (Hafling/Landeskader) wurde Achter, Liam Gamper (Ritten/Landeskader) konnte nach einem Trainingssturz nicht starten. Auch an den Start gehen durfte der junge Colin Vinatzer aus Gröden.

Für die Jugend-Langläufer stand indes in Bosco Chiesanuova (Veneto) die U16-Italienmeisterschaft auf dem Programm. Nach einigen ordentlichen Platzierungen in den Einzel-Wettkämpfen, unter anderem Rang 3 für Jana Gufler im Sprint, schaffte es die Südtiroler Damen-Staffel bestehend aus Magda Moser, Anne Kuppelwieser und Jana Gufler am Sonntag zum Sieg, womit sich das Trio zu U16-Italienmeisterinnen kürte.

Auch die Rodler küren ihre Landesmeister

Auf Plan de Gralba in Gröden wurden am vergangenen Wochenende die neuen Landesmeister im Rodeln gekürt. Im Einsatz waren Alpin- und Sportrodler. An den Wettkämpfen beteiligten sich rund 140 Rodlerinnen und Rodler. Hier die neuen Landesmeister im Überblick:

Alpinrodeln:

Doppelsitzer: Matthias Lambacher/Peter Lambacher (Villnöß)

Schüler 2: Ida Genesio (Latsch) und Simon Matzoll (Ulten)

Jugend 1: Greta Hillebrand (Völlan) und Simon Torggler (Latzfons)

Jugend 2: Paula Fink (Latzfons) und Lian Pitscheider (Gröden)

Junioren 1: Nina Castiglioni (Latsch) und Simon Gamper (Feldthurns)

Junioren 2: Lotte Mulser (Völs) und Andreas Hofer (Passeier)

allg. Klasse: Jenny Castiglioni (Latsch) und Alex Oberhofer (Laas)

Sportrodeln:

Doppelsitzer: Lambacher/Schwienbacher (Villnöß)

Schüler 2: Sofia Petriffer (Villnöß) und Julian Geiser (Laugen Tisens)

Jugend 1: Alex Lamprecht (Villnöß)

Jugend 2: Teresa Runggatscher (Villnöß) und Stefan Geiser (Laugen Tisens)

Junioren 1: Theresa Rainer (Jaufental) und Peter Runggatscher (Villnöß)

Junioren 2: Silvia Runggatscher (Villnöß) und Moritz Oberhauser (Lüsen)

allg. Klasse: Theresa Hilpold (Latzfons) und Simon Schwienbacher (Laugen Tisens)

Master: Meinhard Pircher (Laugen Tisens)

Südtiroler Skibergsteiger bei Coppa Italia in Sondrio

Am Sonntag fand in Lanzada in der Provinz Sondrio (Lombardei) eine Etappe der Coppa Italia der Skibergsteiger statt. Mit dabei waren auch Südtirols Aushängeschilder des Nachwuchsbereichs. Und eine holte sich sogar den Sieg: Annalisa Pitscheider (ASD Badia Sport) gewann in der Altersklasse U20 bei der „Gara del Pizzo Scalino“, wie die Etappe genannt wird. In der U18 der Damen wurde Sofie Irsara (ASD Badia Sport) Fünfte, Maria Pescosta, ebenfalls vom ASD Badia Sport, reihte sich als Neunte ein. In der U16 der Damenlandeten die ASD-Badia-Sport-Athetinnen Annalena Tasser und Sofia Pitscheider auf den Plätzen neun und zwölf, bei den Herren waren Adam Piccolruaz (13.), Daniel Pizzinini (24.) und Leon Pitscheider (25.) dabei.