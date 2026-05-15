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Las Vegas hat den Aufstieg ins Conference-Finale geschafft

Golden Knights im NHL-Halbfinale – Canadiens vor Aufstieg

Freitag, 15. Mai 2026 | 09:30 Uhr
Las Vegas hat den Aufstieg ins Conference-Finale geschafft
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SEAN M. HAFFEY
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Von: apa

Die Vegas Golden Knights stehen im Halbfinale der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL. Das Team aus Las Vegas besiegte am Donnerstag auswärts die Anaheim Ducks 5:1 und entschied die “best of seven”-Serie in sechs Spielen für sich. Im Finale der Western Conference trifft die Mannschaft von John Tortorella auf Colorado Avalanche, das beste Team des Grunddurchgangs. Die Golden Knights stehen zum fünften Mal seit ihrem Einstieg in die Liga 2017 unter den besten Vier.

In der Eastern Conference warten die Carolina Hurricanes noch auf ihren Finalgegner. Die Montreal Canadiens sind mit einem 6:3-Auswärtssieg bei den Buffalo Sabres mit 3:2-Siegen in Führung gegangen und haben sich zwei Matchpucks geholt.

Bei den Vancouver Canucks, Club des Vorarlbergers Marco Rossi, wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. Die schwedischen Zwillinge Daniel und Henrik Sedin, beide Rekordspieler der Canucks, sind beim schwächsten Team der Liga in dieser Saison die neuen Co-Präsidenten. Ihre erste Amtshandlung war die Nominierung von Ryan Johnson zum neuen General Manager.

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