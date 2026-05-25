Golden Knights nach drittem Sieg vor NHL-Finaleinzug

Von: apa

Die Vegas Golden Knights haben im NHL-Play-off trotz eines 0:3-Rückstandes auch das dritte Spiel gegen die Colorado Avalanche gewonnen. Nach dem 5:3-Heimerfolg über den Grunddurchgangssieger am Sonntag fehlt ihnen im Finale der Western Conference nur noch ein Sieg zum Einzug ins Liga-Endspiel um den Stanley Cup. Auch in der vierten Partie der Serie im Modus “best of seven” am Dienstag (Ortszeit) genießen die Golden Knights Heimvorteil.

Im anderen Halbfinale zwischen den Carolina Hurricanes und den Montreal Canadiens steht es 1:1. Das nächste Match geht am (heutigen) Montag in Montreal über die Bühne.