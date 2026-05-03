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Tolle Kulisse, tolles Spiel: Sepp Straka in Miami auf Rang vier

Golfer Straka bei PGA-Topturnier in Miami auf Endrang vier

Sonntag, 03. Mai 2026 | 22:58 Uhr
Tolle Kulisse, tolles Spiel: Sepp Straka in Miami auf Rang vier
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CARMEN MANDATO
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Von: apa

Österreichs Golf-Ass Sepp Straka hat beim PGA-Signature-Turnier in Miami seine Aufholjagd am Schlusstag fortgesetzt und das Podest als Vierter nur um einen Schlag verpasst. Mit einer 66 von sechs unter Par spielte er die beste seiner vier Runden, gesamt schloss er das 20-Mio.-Dollar-Event mit elf unter Par ab. Cameron Young verteidigte seine Führung souverän, er gewann mit 19 unter Par vor seinen US-Landsleuten Scottie Scheffler (13 unter) und Ben Griffin (12).

Straka gelangen am Sonntag bei einem Bogey gleich sieben Birdies, fünf davon auf den letzten sieben Löchern. Zur Turnier-Halbzeit war er lediglich 34. gewesen. Für Young wiederum ist es das Double in Florida, nachdem er das Players Championship im März gewonnen hatte.

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