Golfer Straka bei PGA-Topturnier in Miami zum Auftakt 15.

Von: apa

Golf-Ass Sepp Straka hat sich beim topbesetzten PGA-Signature-Turnier in Miami zum Auftakt in den Top 15 platziert. Österreichs Nummer eins spielte am Donnerstag am “Blue Monster”-Kurs des Trump National Doral eine 70er-Runde (2 unter Par) und ist damit bei dem 20-Mio.-Dollar-Event vorerst geteilter 15. Vier Birdies standen zwei Bogeys gegenüber, ein besseres Ergebnis vergab Straka durch einen Wasserschlag am Schlussloch. In Führung liegt Cameron Young aus den USA (8 unter).