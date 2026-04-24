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Wiesberger spielt am Wochenende um den Turniersieg

Golfer Wiesberger führt in Shanghai

Freitag, 24. April 2026 | 13:37 Uhr
Wiesberger spielt am Wochenende um den Turniersieg
APA/APA/CN-STR/-
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Von: apa

Golfprofi Bernd Wiesberger geht als Führender der China Open ins Wochenende. Der Burgenländer spielte am Freitag bei dem mit 2,75 Mio. Dollar dotierten Turnier in Shanghai eine 66er-Runde (fünf unter Par) und lag nach zwei Tagen mit gesamt zwölf unter Par gemeinsam mit dem Südafrikaner Shaun Norris an der Spitze. Der Tiroler Max Steinlechner schaffte mit einer Par-Runde (71) und gesamt zwei unter Par als 55. gerade noch den Cut.

Wiesberger gelangen so wie am Vortag sieben Birdies, diesmal musste er aber auch zwei Schlagverluste hinnehmen. “Ich habe nicht so gut gespielt wie gestern. Manchmal übersteht man solche Tage und schafft trotzdem ein gutes Score, und das ist mir heute gelungen”, erklärte der 40-Jährige.

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