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Grabher muss nach dem ersten Satz abtreten

Grabher-Aus nach nur 25 Minuten – Aufgabe gegen Anisimova

Donnerstag, 28. Mai 2026 | 17:28 Uhr
Grabher muss nach dem ersten Satz abtreten
APA/APA (AFP)/DIMITAR DILKOFF
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Von: apa

Nur 19 Minuten hat der Zweitrundenauftritt von Julia Grabher bei den French Open gedauert. Gegen die klare Favoritin Amanda Anisimova gab die 29-jährige Vorarlbergerin am Donnerstag nach 0:6 im ersten Satz auf, weil sie sich offenbar nicht mehr fit genug fühlte, um die Partie fortzusetzen. U.a. wurde ihr am Platz der Blutdruck gemessen, danach entschied sich Österreichs Nummer vier, das Duell mit der Wimbledon- und US-Open-Finalistin des Vorjahres nicht wiederaufzunehmen.

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