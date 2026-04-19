Graz erhöht in der Finalserie mit Heimsieg auf 3:0

Von: ka

Graz/Bruneck – Die Moser Medical Graz99ers stehen kurz vor ihrem ersten Titelgewinn in der win2day ICE Hockey League. Die Steirer gewannen am Sonntag auch Spiel drei der Finalserie gegen den HC Falkensteiner Pustertal. Im ausverkauften Merkur Eisstadion setzte sich der Grunddurchgangssieger mit 5:2 durch. Damit können sich die Grazer bereits am Mittwoch im vierten Duell in Bruneck zum Meister krönen.

Die Finalteilnehmer lieferten sich ein ausgeglichenes erstes Drittel. Pustertal kam gut ins Spiel, konnte aus einem frühen Powerplay jedoch kein Kapital schlagen. Die Hausherren zeigten sich hingegen erneut effizient und legten auch im dritten Spiel der Serie vor: Im ausverkauften Merkur Eisstadion fälschte Kevin Conley einen Schuss von Kapitän Korbinian Holzer in der zwölften Minute zum 1:0 ab. In weiterer Folge waren die Grazer am Drücker, Pustertal-Goalie Eddie Pasquale konnte sich aber einige Male auszeichnen.

Die Hausherren gingen mit einer Überzahl in den Mittelabschnitt. Als die Südtiroler wieder vollzählig waren, verhinderte Nicolas Wieser den Ausgleich mit einem Big Save. Mit einem Mann mehr auf dem Eis gelang den Wölfen dann der Ausgleich: Sie schnürten die 99ers ein, und Jonathon Blum traf ins Kreuzeck. Die Gäste verpassten es, das Spiel in einem weiteren Powerplay sogar zu drehen. Bei fünf gegen fünf legten die Grazer wieder vor, als sie das Spiel schnell machten und Nick Swaney alleine vor Pasquale eiskalt blieb. Wieser zeichnete sich bei einer 1-auf-0-Situation erneut aus, und in der nächsten Überzahl stellte Marcus Vela auf 3:1.

Die 99ers gingen mit einem Powerplay in den Schlussabschnitt, und nach 50 Sekunden sorgte Paul Huber für die Vorentscheidung. Wenige Minuten später stellte Huber sogar auf 5:1. Die Gäste verkürzten durch Rok Tičar (47./PP) zwar noch einmal, Spannung kam aber keine mehr auf. Die Gastgeber gewannen mit 5:2 und haben am Mittwoch in Bruneck die erste Chance, den Meistertitel zu holen. Die in den Playoffs noch unbesiegten Grazer könnten damit als dritte Mannschaft eine „Perfect Postseason“ schaffen.

Am Sonntag ist der HC Falkensteiner Pustertal zum zweiten Mal in dieser Finalserie in Graz zu Gast. Beim HCP fehlt erneut der angeschlagene Lobis, der restliche Kader steht komplett zur Verfügung. Coach Jaspers nimmt jedoch einige Umstellungen in der Zusammensetzung der Angriffslinien vor. Auf Seiten der 99ers pausieren Collins und Goalie Lagace als überzählige Ausländer.

Die Hausherren starten druckvoll in die Partie und kommen bereits in der Anfangsminute zu einer ersten gefährlichen Möglichkeit, doch Pasquale reagiert stark auf eine abgefälschte Scheibe. In der Folge finden auch die Wölfe besser ins Spiel und kommen vor allem im Powerplay zu guten Chancen: Ierullo hat aus kurzer Distanz eine gute Möglichkeit, scheitert jedoch an einem Block von Haudum. Insgesamt bleibt das Überzahlspiel der Wölfe zwar ansehnlich, bringt aber keinen Ertrag.

Mit zunehmender Spielzeit entwickelt sich ein offener Schlagabtausch. Purdeller prüft Wieser, doch die 99ers werfen sich konsequent in die Schüsse. Auf der Gegenseite muss erneut Pasquale eingreifen, der unter anderem gegen Huber aus kurzer Distanz rettet. In der 12. Minute fällt schließlich die Führung für Graz: Holzer bringt die Scheibe von der blauen Linie aufs Tor, Conley fälscht entscheidend ab und lenkt den Puck unhaltbar ins Netz.

Auch danach bleibt Graz immer wieder gefährlich. In der Schlussphase des Drittels bringt eine Strafe gegen Bowlby Graz ins Powerplay, in dem Roy eine große Chance vorfindet, jedoch am erneut starken Pasquale scheitert. Kurz vor der Sirene muss mit Osmanski ein weiterer HCP-Spieler auf die Strafbank, sodass Graz das Drittel in Überzahl mit einer knappen, aber verdienten 1:0-Führung beendet.

Im zweiten Drittel starten die Wölfe engagiert und kommen früh zu einer guten Möglichkeit durch Bowlby, doch Wieser bleibt aufmerksam. In der Folge erarbeitet sich Pustertal mehr Spielanteile und wird im Powerplay gefährlich. In der 29. Minute fällt endlich der verdiente Ausgleich: Ticar behält die Übersicht und legt für Blum ab, der per Direktschuss ins Kreuzeck trifft. Auch in einer weiteren Überzahlsituation drückt der HCP auf den Führungstreffer, scheitert jedoch mehrfach an Wieser. Stattdessen schlägt Graz eiskalt zurück: Unmittelbar nach einem Pusterer Powerplay bringt Swaney die Hausherren in der 33. Minute wieder in Führung. Der Treffer fällt aus HCP-Sicht besonders bitter aus, da zuvor ein klares Foul an DiTomaso ungeahndet bleibt. In der Folge verteidigt Pustertal eine weitere Unterzahl stark, verpasst durch Lipon bei einem Alleingang jedoch den erneuten Ausgleich. Kurz vor der Pause sorgen zwei weitere Strafen gegen den HCP für zusätzlichen Druck. Eine kleinliche Entscheidung gegen Bowlby führt schließlich zum 1:3: Vela trifft im Powerplay mit einem präzisen Direktschuss aus dem Slot. Damit gehen die Wölfe trotz einer phasenweise starken Leistung mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die zweite Pause.

Im dritten Drittel kassiert der HCP früh den nächsten Rückschlag: Swaney setzt sich mit Tempo durch und bedient Huber, der Pasquale mit einem Schuss ins Kreuzeck bezwingt – 4:1. Wenig später nutzt Huber einen Fehlpass im Aufbau zum 5:1 und macht die Partie praktisch endgültig zu. Die Wölfe geben sich dennoch nicht auf und bleiben trotz des Rückstands kämpferisch. Die große Chance auf ein Comeback vergibt Blum, als er nach starkem Zuspiel von Ierullo nur die Außenstange trifft. Insgesamt fehlt dem HCP auch in diesem Drittel die nötige Effizienz vor dem Tor. In der 47. Minute belohnt sich Pustertal zumindest noch einmal: Ticar trifft im Powerplay zum 2:5. Mehr ist aber nicht mehr drin. In der Schlussphase bekommt der HCP noch ein weiteres Powerplay, kann daraus jedoch kein Kapital schlagen, ehe die Partie mit dem 5:2-Endstand endet.

Weiter geht es mit Spiel 4 am Mittwoch, 22. April, wenn die beiden Teams um 19:45 Uhr in Bruneck in die nächste Runde gehen.

win2day ICE Hockey League, Finale Spiel 3 19.04.2026:

Moser Medical Graz99ers – HC Falkensteiner Pustertal 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Referees: NIKOLIC M., ZRNIC, Muzsik, Riecken

Goals G99: Conley (12.), Swaney (33.), Vela (39./PP), Huber (41./PP, 45.)

Goals HCP: Blum (29./PP), Ticar /47.)

Stand in der „Best-of-Seven”-Finalserie: 3:0