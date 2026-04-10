Gregoritsch-Treffer bei Augsburger 2:2 gegen Hoffenheim

Von: apa

Der FC Augsburg hat in der deutschen Fußball-Bundesliga einen Sieg gegen die TSG Hoffenheim verschenkt, die Sieglosserie der Truppe von Coach Christian Ilzer aber verlängert. Der FC trennte sich daheim 2:2 von der TSG, ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch erzielte dabei den Treffer der Gastgeber zum 2:0 (14.). Die Augsburger verspielten die komfortable Führung noch vor der Pause und vergaben durch Alexis Claude-Maurice vom Elfmeterpunkt kurz vor Schluss den Sieg (85.).

Die Hoffenheimer, bei denen Alexander Prass in der zweiten Hälfte eingewechselt wurde, blieben das vierte Spiel in Serie ohne Sieg und belegen derzeit noch Rang fünf. Augsburg, das seit fünf Spielen auf einen Dreier wartet, ist Zehnter.