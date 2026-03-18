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Grillitsch geigte gegen Ferencvaros auf

Grillitsch-Tor bei Bragas EL-Viertelfinal-Aufstieg

Mittwoch, 18. März 2026 | 18:32 Uhr
Grillitsch geigte gegen Ferencvaros auf
APA/APA/AFP/MIGUEL RIOPA
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Von: apa

Florian Grillitsch hat am Mittwoch einen maßgeblichen Beitrag zum Einzug seines SC Braga ins Viertelfinale der Fußball-Europa-League geleistet. Der ÖFB-Internationale erzielte beim Heim-4:0 über Ferencvaros Budapest das zweite Tor (15.) und bereitete den vierten Treffer vor (53.), ehe er in der 76. Minute ausgetauscht wurde. Braga stieg nach dem 0:2 im Hinspiel mit dem Gesamtscore von 4:2 auf. Für Grillitsch war es das insgesamt vierte EL-Tor, das erste seit November 2020.

Im Viertelfinale trifft Braga auf Panathinaikos oder Betis Sevilla.

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