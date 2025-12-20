Aktuelle Seite: Home > Sport > Gröden vor dem Höhepunkt der Saslong Classic
65 Athleten aus 18 Nationen beim Speed-Rennen am Start

Gröden vor dem Höhepunkt der Saslong Classic

Samstag, 20. Dezember 2025 | 09:14 Uhr
Abfahrt Gröden
Saslong Classic Club
Von: fra

Gröden – In Gröden steht am heutigen Samstag der Höhepunkt der 58. Saslong Classic auf dem Programm: der Abfahrts-Klassiker auf der Saslong. Nach den beiden bereits ausgetragenen Speedrennen geht Marco Odermatt erneut als großer Favorit ins Rennen. Der Schweizer gewann die Sprint-Abfahrt und belegte im Super-G Rang zwei. Als Führender der Disziplinenwertung startet er mit der Nummer 6 als erster Läufer der Top-Gruppe.

Direkt hinter ihm folgt sein Landsmann Franjo von Allmen, der bei den letzten beiden klassischen Abfahrten in Gröden jeweils Zweiter wurde. Mit Startnummer 12 nimmt Lokalmatador Dominik Paris die Abfahrt in Angriff. Der Südtiroler zeigte bereits bei der Sprint-Abfahrt mit Rang drei eine starke Leistung und zählt auch auf der Originalstrecke zu den Anwärtern auf einen Spitzenplatz.

Aus italienischer Sicht stehen zudem Mattia Casse (Startnummer 4), Florian Schieder (16), Giovanni Franzoni (22) und Christof Innerhofer (27) im Fokus. Auch der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, ein ausgewiesener Saslong-Spezialist, geht mit Nummer 18 an den Start. Der Sieger des Super-G, Jan Zabystran, startet mit Nummer 36.

Nicht in der Top-Gruppe startet Justin Murisier. Der Schweizer verpasste die Startnummernauslosung und geht daher erst nach den ersten 45 Läufern auf die Strecke. Aufgrund der guten Wetterprognose wird auch er voraussichtlich bei sonnigen Bedingungen fahren.

Der Startschuss für die Abfahrt fällt um 11.45 Uhr. Insgesamt nehmen 65 Athleten aus 18 Nationen am letzten der drei Speed-Rennen auf der Saslong teil.

© 2025 First Avenue GmbH
 