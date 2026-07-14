Großartiges Trial-Wochenende in Aldein

Von: mk

Aldein – Der Trial Park in Aldein war am Sonntag Austragungsort der vierten Runde der Trial-Dreivenetien-Trophäe. Knapp 70 Fahrerinnen und Fahrer aus verschiedenen Regionen Norditaliens stellten sich einem anspruchsvollen Parcours mit acht Kontrollsektionen, die jeweils dreimal zu absolvieren waren. Die Strecke wurde vom Trial Team Südtirol sorgfältig vorbereitet.

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen sorgten für beste Bedingungen und trugen zu einer rundum gelungenen Veranstaltung bei. Auch zahlreiche Zuschauer verfolgten die Wettkämpfe, darunter viele Urlaubsgäste aus den Beherbergungsbetrieben der Umgebung, die von der spektakulären Motorsportdisziplin angezogen wurden.

Besonders erfreulich war die starke Beteiligung des Nachwuchses. Mit einer großen Gruppe junger Fahrer war der Motoclub Neumarkt vertreten, der mit einem gezielten Trainingsprogramm konsequent in die Entwicklung seiner Talente investiert.

TTS-Präsident Richard Pichler konnte aufgrund eines sportlichen Termins seines Sohnes Nathan, der auf hohem Niveau im Radsport aktiv ist, nicht vor Ort sein. Dank der Koordination von Veronika Mur sowie des engagierten Einsatzes zahlreicher Helfer und Sektionsposten verlief die Veranstaltung dennoch reibungslos.

Auch sportlich konnten die Südtiroler Teilnehmer starke Ergebnisse erzielen. In der Klasse Minitrial C belegte Leonardo Cressotti (MC Neumarkt) den dritten Platz. In der Minitrial Entry fuhr Alex Tavana (Trial Team Südtirol) auf Rang zwei, gefolgt von Teamkollegin Julia Laimer auf Platz drei. Ryan Scarabello (MC Neumarkt) wurde Vierter vor seinem Vereinskollegen Marco Pozza.

In der Klasse TR3, der höchsten Kategorie der Dreivenetien-Trophäe, sicherte sich Giuseppe Zeni vom Trial Team Südtirol den Sieg. In der TR3 Open setzte sich Simon Taferner, ebenfalls für das Trial Team Südtirol am Start, gegen den Enrico Bauce aus dem Veneto und den Friauler Gian Paolo Concina durch. Marc Laimer belegte Rang sechs und verpasste nach einem Fehler in einer Sektion eine mögliche Podestplatzierung. Gregor Kerschbaumer und Werner Burgmann klassierten sich ebenfalls in den Top Ten. Auf Rang zwölf landete Laia Pichler, die mittlerweile regelmäßig auf nationaler und internationaler Ebene antritt. Vor heimischem Publikum musste sie diesmal auf die Unterstützung ihres Vaters Richard verzichten, der sie üblicherweise bei den Wettkämpfen begleitet.

Spannend verlief auch die Klasse TR4 mit zahlreichen Südtiroler Teilnehmern. Besonders hervorzuheben ist der zweite Platz von Jonas Comploj. Fabian Thaler wurde Vierter, Benjamin Spögler 12., Hermann Thaler 16., Andreas Parth 17. und Johann Laimer 20. Alle genannten Fahrer starten für das Trial Team Südtirol.

In der Klasse TR5 überzeugten die Athleten des MC Neumarkt mit guten Leistungen. Luca Pozza erreichte Rang fünf, während Luca Moscon den neunten Platz belegte.

Den Abschluss bildete die Siegerehrung im Beisein des Präsidenten des FMI-Landeskomitees Bozen, Marco Bolzonello. Er dankte den Organisatoren, den zahlreichen Helfern, dem Publikum sowie den Sponsoren für ihren Beitrag zum erfolgreichen Gelingen der Veranstaltung. Ebenfalls anwesend waren die Ausschussmitglieder Ciro Carratù und Norbert Lantschner.