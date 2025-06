Guter Auftakt für den SC Meran beim ECA Junior Slalom Cup in Valstagna

Von: mk

Meran – Mit guten Leistungen sind die Nachwuchskanuten des SC Meran/Raika-Torggler in die neue Saison des ECA Junior Slalom Cups (Altersklassen U18, U16 und U14) gestartet.Die erste Etappe fand zwei Wochen nach der U18-Italienmeisterschaft erneut in Valstagna statt – mit insgesamt 288 Teilnehmern aus 21 Nationen und vier Kontinenten. Pro Etappe werden jeweils zwei Rennen ausgetragen, in die Gesamtwertung fließen die besten sechs Resultate von acht Renntagen ein. Der SCM ist in Valstagna, Ivrea, Flattach (Österreich) und beim Finale in Bratislava (Slowakei) am Start.

Am Samstag konnten vor allem Lars Aaron Senoner (U16) im Canadier-Einer und Annika Zoe Senoner (U18) im Kajak-Einer mit Platz 3 überzeugen. Sara Furlan belegte im Kajak-Einer (U18) Rang 5, Alice Gravino landete auf Platz 11 und Marian Drescher fuhr im K1 (U16) auf Platz 9.

Am Sonntag bestätigte Sara Furlan ihre gute Form mit einem starken 4. Platz. Alice Gravino wurde erneut Elfte, Annika Senoner belegte Rang 12. Lars Senoner erreichte in seinen beiden Kategorien C1 und K1 jeweils Platz 7.

„Nach den erfolgreichen WM-Qualis sind wir locker und ohne große Erwartungen in die ECA-Saison gestartet und konnten am ersten Tag richtig gute Ergebnisse erzielen. Auch am zweiten Tag gab es sehr gute Abschnittszeiten, kleine Fehler haben aber größere Erfolge verhindert“, resümiert SCM-Trainer Stefan Senoner. Auch Lars Aaron Senoner zeigte sich zufrieden: „In den Qualis sind mir immer sehr gute Läufe gelungen, beim Finale hatte ich dann meist ein paar kleine Fehler. Schade – sonst wäre mir ein perfekter ECA Cup-Start in beiden Kategorien gelungen.“