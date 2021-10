Gutes Wochenende für FCS-Jugendmannschaften

Eppan/Rungg – Im FCS Center holt die Formation von Momi Hilmi ein 1:1-Unentschieden, während die zwei Jahre jüngeren Jungs von Fabio Napoletani dank eines 2:1 ihren ersten Sieg holen.

UNTER 17 – NATIONALE EBENE

In Kreis B der nationalen U17-Meisterschaft (Allievi – 2005) stand der dritte Spieltag auf dem Programm. Nach der Pause letzte Woche empfing der FCS im heimischen FCS Center Pergolettese und spielte 1:1-Unentschieden. Die Weiß-Roten unter der Leitung von Mister Momi Hilmi gerieten durch ein Tor von Pessolani in Spielminute 22 in Rückstand, ehe Kofler in Minute 74 ausglich.

FC SÜDTIROL-PERGOLETTESE 1:1 (0:1)

FC SÜDTIROL: Harrasser, Balde, Tschigg, Sinn (46. Prosch), Rottensteiner, Konci (57. Celia), Loncini, Kofler, Buzi (57. Mutschlechner), Uez (57. Manfredi), Slemmer-Giacomin (46. Messner)

Auf der Ersatzbank: Dregan, Padovani, Bruni, Arman

Trainer: Mohamed Hilmi

PERGOLETTESE: Doldi, Vailati, Pagliarini, Carcano (61. Raimondi), Barcilesi, West (85. Hoxha), Bozzuto, Tacchinardi, Pessolani, Delledonne (68. Brignoli), Sartori (61. Ingardia)

Auf der Ersatzbank: Venturelli, Gr. Garlaschi, Cremonesi, Gi. Garlaschi, Lacchini.

Trainer: Giovanni Mussa

SCHIEDSRICHTER: Frattari (Bozen)

TORE: 0:1 Pessolani (22.), 1:1 Kofler (74.)

UNTER 15 – NATIONALE EBENE

Dritter Spieltag auch für die nationale Unter 15 (Giovanissimi – 2007), wo die Weiß-Roten ebenfalls Pergolettese empfingen. Die Formation unter der Leitung von Fabio Napoletani holte dabei – nach den Niederlagen gegen Feralpisalò zuhause und in Triest – ihren ersten Sieg: im heimischen FCS Center gab es ein 2:1. Alle Höhepunkte passierten in Halbzeit zwei, wo Kabba zunächst die Gastgeber in Führung brachte, Cassano für die Gäste ausglich und Bacia schließlich in der Schlussphase das spielentscheidende Tor für den FCS erzielte.

FC SÜDTIROL-PERGOLETTESE 2:1 (0:0)

FC SÜDTIROL: Arlanch, Volcan, Annan (72. Kofler), Turini, Zeni (50. Borgognoni), Brik, Mahlknecht (61. Pilara), Ceschini (72. Lochner), Giacomin (61. Bacia), Kabba (72. Hoxha), Franchi (46. Guarise)

Auf der Ersatzbank: Lamprecht, Pircher

Trainer: Fabio Napoletani

PERGOLETTESE: Cavalli, Bonifacio, Lecchi, Ogliari, Bonini, Cappelletti (72. Onofrio), Masi, Ditano, Rossetti (62. Casale), Sangiovanni (72. Belloni), Costi (72. Cassano)

Auf der Ersatzbank: Facchetti, Roversi, Brega, Cardillo

Trainer: Michele Verdelli

SCHIEDSRICHTER: Fontebrera (Meran)

TORE: 1:0 Kabba (64.), 1:1 Cassano (74.), 2:1 Bacia (83.)

PRIMAVERA 3 – TROFEO DANTE BERRETTI

Die Partie der ältesten Jugendmannschaft des FC Südtirol wurde vom gestrigen Samstag, den 16.10., auf kommenden Mittwoch, den 20. Oktober, verschoben. Im Rahmen des 4. Spieltags trifft die Primavera-Mannschaft des FCS zuhause mit Anpfiff um 16 Uhr auf Legnago Salus.

UNTER 16 – SERIE C – NATIONALE EBENE

Ruhepause für die nationale U16-Meisterschaft der Serie C (Jahrgang 2006): die Jungs von Mister Giampaolo Morabito kehren am 24. Oktober zuhause gegen Giana Erminio ins Geschehen zurück.