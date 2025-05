Habesohn bei WM im Einzel in dritter Runde ausgeschieden

Von: apa

Mit Daniel Habesohn ist Österreichs letzter Einzelspieler bei der Tischtennis-WM in Doha am Mittwoch ausgeschieden. Der 38-jährige Wiener verlor in Runde drei gegen Lin Yun-Ju aus Taiwan klar 0:4. Der letzte rot-weiß-rote Beitrag bei den Titelkämpfen in Katar ist Sofia Polcanova, die am Abend gemeinsam mit der Rumänin Bernadette Szöcs im Doppel gegen die tschechisch-slowakische Paarung Hana Matelova/Barbora Balazova im Achtelfinale antritt.

Im Vorjahr hatten Polcanova und Szöcs bei der EM in Linz im Finale gegen die beiden verloren.