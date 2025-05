die Hörbrille Nuance Audio – die stilvolle Sehhilfe mit Hörfunktion

Von: First Avenue

Mit der Nuance Audio erweitert das Südtiroler Familienunternehmen Zelger sein umfassendes Angebot an Hörlösungen: Die stilvolle Brille verbindet elegantes Design mit modernster Hörtechnologie und bietet bei leichtem Hörverlust eine diskrete, alltagstaugliche Unterstützung.

Auf den ersten Blick sieht die nuance audio wie eine klassische Sehhilfe aus. Doch im Inneren steckt intelligente Technik: Bestimmte Sprachfrequenzen werden gezielt verstärkt, während störende Hintergrundgeräusche effektiv reduziert werden. Über eine benutzerfreundliche App kann zwischen vier voreingestellten Hörprofilen gewählt und das Hörerlebnis flexibel an die Umgebung angepasst werden.

Mit dieser Sortimentserweiterung unterstreicht Zelger einmal mehr seine Pionierrolle: Das Unternehmen steht für individuelle, hochwertige Hörlösungen, die Technologie und Komfort in Einklang bringen. Die Nuance Audio ist in zwei modernen Designs erhältlich und kann bei Bedarf mit Korrekturgläsern ausgestattet werden.

Ein Hörtest: der erste wichtige Schritt zu mehr Lebensqualität

Mit einem Hörtest kann die individuelle Hörleistung präzise festgestellt werden. Der Test dauert – je nach Verfahren – zwischen zehn und zwanzig Minuten und ist weder schmerzhaft noch unangenehm. Über einen bequemen Kopfhörer sind verschiedene hohe und tiefe Töne zu hören. Sobald ein Ton wahrgenommen wird, kann ein Knopf gedrückt oder die Hand gehoben werden.

Anhand der Rückmeldungen wird eine individuelle Hörkurve erstellt, die als Grundlage für die Beratung über mögliche Hörlösungen dient. Gegebenenfalls erfolgt zusätzlich ein Sprachverständlichkeitstest: Dabei werden Wörter über Kopfhörer wiedergegeben und überprüft, wie gut diese verstanden werden.

Kostenloser Hörtest bei Zelger

In allen Zelger Centern und Servicestellen besteht die Möglichkeit, das Gehör kostenlos und unverbindlich überprüfen zu lassen. Erfahrene Hörakustiker stehen dabei mit fachlicher Unterstützung zur Verfügung.

Vorsorge lohnt sich

Das Hörvermögen sollte regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, überprüft werden. Eine frühzeitige Erkennung von Hörminderungen ermöglicht es, rechtzeitig gezielte Maßnahmen zu ergreifen. Je früher ein möglicher Hörverlust festgestellt wird, desto besser stehen die Chancen für ein optimales Hörerlebnis.

Zelger – 4 x in Südtirol!

Die Zelger Center befinden sich in Bozen, Brixen, Meran und Bruneck sowie in den Servicestellen in Prad, Schlanders und Neumarkt. Ob innovative nuance audio oder klassisches Hörgerät – die Begleitung erfolgt mit Fachwissen, Erfahrung und Leidenschaft.

Ein Besuch lohnt sich: Gutes Hören kann den Alltag spürbar verbessern.