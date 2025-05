Habesohn startet bei Doha-WM mit w.o.-Sieg, Levenko out

Von: apa

Die eigentlich hohe WM-Auftakthürde Dimitrij Ovtcharov ist für Daniel Habesohn im Endeffekt keine gewesen. Der jeweils zweifache deutsche Ex-Europameister und Olympia-Dritte sowie ehemalige Weltranglistenerste musste für das Duell mit dem Wiener am Sonntag wegen Rückenbeschwerden absagen. Damit gab es in acht Matches am WM-Startwochenende nur eine rot-weiß-rote Niederlage, Andreas Levenko unterlag dem schwedischen Olympia-Zweiten Truls Möregard erwartet 0:4 (-8,-7,-8,-7).

Früher am Sonntag war Sofia Polcanova nach ihren Vortages-Erfolgen im Einzel sowie im Mixed mit Robert Gardos auch im Doppel weitergekommen, mit ihrer rumänischen Standardpartnerin Bernadette Szöcz gewann sie gegen das Sambia-Duo Mubana Kunda/Latifa Nalavwe 3:0 (1,6,3). Am Dienstag schreiten die beiden Vize-Europameisterinnen gegen die Mexikanerinnen Arantxa Cossio/Clio Barcenas erneut als Favoritinnen an die Platte. Im Mixed geht es für Gardos/Polcanova schon am Montag gegen die starken Schweden Linda Bergström/Mattias Falck.

Im Männer-Doppel ist wie am Samstag Habesohn/Gardos auch Maciej Kolodzieczyk mit seinem moldauischen Partner Wladislaw Ursu in die zweite Runde gekommen. Bei ihrem WM-Debüt gewannen die EM-Dritten gegen die Inder Harmeet Desai/Sathiyan Gnanasekaran 3:1 (9,-10,14,10). Im Einzel geht es jeweils am Montag für Polcanova gegen die Rumänin Andreea Dragoman und für Gardos gegen den Japaner Maharu Yoshimura weiter. Habesohns nächste Partie ist für Dienstag eingeplant.