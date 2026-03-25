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Die „Best-of-7“-Serie beginnt am Sonntag

Halbfinale: Wölfe gegen Drachen

Mittwoch, 25. März 2026 | 22:44 Uhr
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Facebook/HC Pustertal
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Von: ka

Bruneck – Im Halbfinale der win2day ICE Hockey League kommt es zum Aufeinandertreffen des HC Falkensteiner Pustertal und von Olimpija Ljubljana. Die Best-of-7-Serie beginnt am Sonntag.

Facebook/HC Pustertal

„Full focus on the 𝙜𝙧𝙚𝙚𝙣 𝙙𝙧𝙖𝙜𝙤𝙣.” HC Falkensteiner Pustertal gegen Olimpija Ljubljana: Da war doch was! Leider unvergessen ist die ALPS Hockey League Final-Serie 2019, eine Niederlage, die bis heute schmerzt. An Spannung nicht zu überbieten waren die beiden Pre-Playoff-Serien der vergangenen beiden Jahre. Mit erfolgreichem Ausgang für den HCP und unglaublichen Emotionen in der Intercable Arena. Nun kommt es erneut zum Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine. Hockey Valley gegen die europäische Hauptstadt. Fünfter gegen Sechster. Die Wölfe treffen auf die Drachen. Die Luft knistert wie vor einem Sturm. Und wenn die Nacht hereinbricht, beginnt die Jagd. Forza Lupi! 🐺“, freuen sich die Pusterer auf ihrer Facebook-Seite über die kommenden Halbfinals.

Bezirk: Pustertal

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