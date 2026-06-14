Hamilton feiert in Barcelona ersten GP-Sieg für Ferrari

Von: apa

Mit ein wenig Safety-Car-Glück hat Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton in Spanien seinen ersten Sieg für Ferrari gefeiert. Der Brite baute am Sonntag beim Großen Preis von Barcelona-Katalonien mit seinem 106. Grand-Prix-Erfolg seine Bestmarke in der Motorsport-Königsklasse aus und holte den ersten Triumph für die Scuderia seit Oktober 2024. George Russell musste sich in seinem 100. Rennen für Mercedes mit Platz zwei begnügen, Teamkollege Kimi Antonelli schied aus.

Antonelli, der WM-Leader, rollte mit seinem “Silberpfeil” drei Runden vor Rennende aus, nachdem er kurz zuvor noch den zweitplatzierten Russell überholt hatte. Hamilton, der über seinen ersten GP-Sieg seit Juli 2024 in Belgien und den siebenten in Barcelona (Rekord) jubelte, stand hingegen für Ferrari dank einer glücklichen Strategiewahl erstmals seit seinem Wechsel vor eineinhalb Jahren bei einem Grand Prix auf dem obersten Stockerl. “Grazie tutti. Danke, dass ihr mir geholfen habt, diesen Traum zu erfüllen”, bedankte sich Hamilton am Funk.

Dritter wurde Weltmeister Lando Norris vor Red-Bull-Hoffnungsträger Max Verstappen. Charles Leclerc musste seinen Ferrari kurz vor der Zielflagge ebenfalls abstellen. In der WM-Wertung verkürzte Hamilton als Gesamtzweiter seinen Rückstand auf den führenden Teenager Antonelli auf 41 Punkte. Russell liegt nun 50 Zähler hinter dem 19-Jährigen, der zuletzt fünf Rennen in Folge gewonnen hatte. Die Motorsport-Königsklasse pausiert nun eine Woche, ehe mit dem Großen Preis von Österreich (28. Juni) das Gastspiel auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg auf dem Programm steht.

Russell verteidigte Pole souverän

Der Rennbeginn auf dem Kurs in Montmelo nordöstlich von Barcelona versprach Spannung. Denn Hamilton, der in diesem Jahr schon mit schnellen Starts überzeugt hatte, entschied sich auf Startplatz zwei anders als das Mercedes-Duo für einen weicheren Reifensatz. Auf dem langen Weg zur ersten Kurve verteidigte Pole-Setter Russell seine Spitzenposition aber problemlos.

Wegen der heißen Temperaturen bahnte sich früh ein Rennen mit mehreren Boxenstopps an. Hamilton wechselte erstmals in Runde zwölf von 66, Russell konterte kurz darauf und drehte dann mit einem Vorsprung von wenigen Sekunden seine Führungsrunden. Wenig später änderte sich das Prozedere: Hamilton holte sich wieder einen neuen Reifensatz (28. Runde), die “Silberpfeile” warteten ab.

Alonso half Hamilton unfreiwillig

Zur Rennhälfte wurde es wieder spannend zwischen Russell und Antonelli. Denn der Teenager schloss auf seinen Teamkollegen auf und setzte seinen WM-Rivalen unter Druck – ein Überholmanöver blieb aber aus. Dann stellte Lokalmatador Fernando Alonso das Rennen auf den Kopf: Kurz nachdem die beiden Mercedes-Fahrer ihre Reifen tauschten, musste der 44-Jährige seinen Aston Martin am Streckenrand abstellen. Ein virtuelles Safety Car war die Folge. Hamilton bedankte sich, übernahm die Führung und hatte den frischesten Reifensatz am Boliden.

Während Hamilton seinen Vorsprung an der Spitze ausbaute, bewies Antonelli dahinter seine Topform. Der Mercedes-Shootingstar flog fünf Runden vor der Zielflagge an Russell vorbei und holte sich damit vermeintlich den nächsten Motivationsschub im WM-Kampf. Eine Runde später rollte der Silberpfeil des Youngsters aber aus.