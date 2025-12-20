Aktuelle Seite: Home > Sport > Handball: Mario Sporcic tritt als Bozen-Trainer zurück
Felipe Gaeta übernimmt

Handball: Mario Sporcic tritt als Bozen-Trainer zurück

Samstag, 20. Dezember 2025 | 16:59 Uhr
Sporcic-SSV-Bozen
tv33
Von: fra

Bozen – Laut einem Medienbericht von TV33 hat Mario Sporcic seinen Rücktritt als Cheftrainer der Handballmannschaft SSV Loacker Bozen Volksbank bekannt gegeben. Der Kroate wird sein Amt nach der heutigen Partie, auswärts gegen Triest, niederlegen. Die Entscheidung sei aus persönlichen Gründen gefallen, teilte Sporcic der Vereinsleitung in der Roen-Straße mit.

Zukünftig wird Sporcic die U14- und U16-Teams im Nachwuchsbereich des Vereins übernehmen. Die Leitung der ersten Mannschaft übernimmt ab sofort Felipe Gaeta, der bislang als Assistenztrainer tätig war.

