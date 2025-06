Handballer Herburger mit Berlin im Champions-League-Finale

Von: APA/dpa

Lukas Herburger greift eine Woche nach dem Meistertitel in der deutschen Liga mit den Füchsen Berlin nach Europas Handball-Krone. Der Vorarlberger ÖHB-Abwehrchef stürmte am Samstag mit seinem Verein durch ein 34:24 (18:12) über den französischen Vizemeister HBC Nantes in Köln ins Finale der Champions League. Im Endspiel treffen die Berliner entweder auf Magdeburg oder Titelverteidiger FC Barcelona.

Der Finaleinzug gelang trotz eines frühen Schocks: Der dänische Superstar Mathias Gidsel flog nach nicht einmal neun Minuten mit Rot vom Feld. Der Welthandballer war bei einem Abwehrversuch ausgerutscht und hatte dabei einen Gegenspieler beim Wurf mit einer Grätsche wie im Fußball abgeräumt.