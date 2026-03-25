Aktuelle Seite: Home > Sport > Haugan-Sieg im letzten Saison-Slalom – Kugel an McGrath
Atle Lie McGrath holte sich die letzte Kristallkugel

Haugan-Sieg im letzten Saison-Slalom – Kugel an McGrath

Mittwoch, 25. März 2026 | 14:25 Uhr
Atle Lie McGrath holte sich die letzte Kristallkugel
APA/APA/KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Schriftgröße

Von: apa

Das letzte Alpinski-Weltcuprennen in diesem Winter ist eine Beute des Norwegers Timon Haugan geworden. Der Lokalmatador gewann am Mittwoch den Slalom in Hafjell vor dem Schweizer Olympiasieger Loic Meillard (+0,44 Sek.) und dem Finnen Eduard Hallberg (+1,03). Die letzte noch offene Kristallkugel ging an Haugans Landsmann Atle Lie McGrath, dem Platz acht zum Gewinn der Disziplinenwertung reichte. Als bester Österreicher landete Michael Matt auf Rang sieben (+1,70).

McGrath war mit 41 Punkten Vorsprung auf Lucas Pinheiro Braathen ins Rennen gegangen. Sein für Brasilien startender Kontrahent, der am Vortag im Riesentorlauf Sieg und Kugel abgeräumt hatte, konnte diesmal nicht mehr kontern. Er fädelte in der Entscheidung gleich nach dem Start ein und musste seinem Jugendfreund McGrath den Vortritt lassen. Für den Norweger war es die erste Kristallkugel. McGrath und Braathen lagen sich hernach im Ziel tränenreich in den Armen.

Die ÖSV-Männer fuhren beim Saisonfinale nicht um einen Podestplatz mit. Matt behauptete im zweiten Durchgang seine siebente Position aus Lauf eins, Olympia-Silbermedaillengewinner Fabio Gstrein kam auf Platz zwölf (+2,58). Für Marco Schwarz und Dominik Raschner reichte es im 26-köpfigen Finalfeld nur zu den Plätzen 19 und 22. Haugan hingegen fing im Finale noch Meillard ab und feierte seinen sechsten Slalomsieg im Weltcup.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Preisanstieg an der Zapfsäule: Südtirol liegt an der Spitze
Kommentare
89
Preisanstieg an der Zapfsäule: Südtirol liegt an der Spitze
Justizreferendum: Meloni “respektiert Entscheidung der Italiener”
Kommentare
59
Justizreferendum: Meloni “respektiert Entscheidung der Italiener”
Justizreferendum: SVP spricht von Sieg der Demokratie – Kritik an Urzì
Kommentare
54
Justizreferendum: SVP spricht von Sieg der Demokratie – Kritik an Urzì
Pestizide auf Spielplätzen: Grasproben belastet
Kommentare
34
Pestizide auf Spielplätzen: Grasproben belastet
Teuer-Schock beim Tanken: Was denkt ihr über die Steuersenkung?
Kommentare
34
Teuer-Schock beim Tanken: Was denkt ihr über die Steuersenkung?
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 