HCB Südtirol Alperia beendet die Regular Season mit einem Sieg

Bozen – Die Regular Season des HCB Südtirol Alperia endet mit einem 4:1-Sieg gegen die Pioneers Vorarlberg. Trotz umfangreicher Rotation hatte das Team aus Bozen keine Probleme, die Österreicher zu besiegen – dank der Doppelpacks von Gazley und McClure. Für McClure, der nun bei 31 Saisontoren steht und damit bester Torschütze der Liga ist, war es bereits das neunte Mehrtor-Spiel der Saison mit acht Doppelpacks und einem Hattrick. Das Spiel in Feldkirch hatte keinen Einfluss mehr auf die Tabelle: Die Weiß-Roten standen bereits rechnerisch als Vierte fest, während die Österreicher Vorletzter waren und damit ihre Saison an diesem Tag beendeten.

An der Spitze der Regular Season stehen am Ende die Graz 99ers, die am letzten Spieltag noch den EC KAC überholten. Den dritten Platz belegt EC Red Bull Salzburg, gefolgt vom HC Pustertal, das HK Olimpija Ljubljana überholt und damit die Top Six komplettiert. In den Pre-Playoffs, die nächste Woche stattfinden, treffen Vienna Capitals auf Fehérvár AV19 sowie EC VSV auf Black Wings Linz. Nach diesen beiden „Best-of-three“-Serien werden die letzten zwei Viertelfinalteilnehmer ermittelt. Anschließend folgt der sogenannte „Pick“, bei dem die drei bestplatzierten Teams ihren Gegner wählen dürfen. Den Foxes, die im Viertelfinale Heimrecht haben und Spiel 1 am Dienstag, den 10. März, zuhause bestreiten, bleibt das letzte nicht gewählte Team.

Spielbericht:

Trainer Shedden, neben dem verletzten Bradley und dem erkrankten Vallini, schonte im Rahmen der Rotation auch Valentine, Samuelsson, Mantenuto und Frigo. Miglioranzi wurde als Stürmer eingesetzt.

Die ersten Minuten verliefen ohne große Höhepunkte, doch Bozen schlug in der siebten Minute mit einem Doppelschlag innerhalb von nur 14 Sekunden zu: Zunächst erzielte McClure das 1:0, indem er den Abpraller von Madlener nach einer Druckphase der Weiß-Roten verwertete. Kurz darauf erhöhte Gazley auf 2:0, indem er eine abgefälschte Scheibe vor dem Tor nach einem Schuss von Seed in der Luft ablenkte. Die Foxes hatten mehrere Chancen auf das dritte Tor, während Vorarlberg mit Meier und Macierzynski Harvey prüfte. Beim ersten Powerplay des Abends fiel das 3:0: In der 16. Minute bediente Schneider McClure im Slot, der direkt seinen Doppelpack schnürte.

Die Pioneers verkürzten zu Beginn des zweiten Drittels im Powerplay: In der 26. Minute legte Florchuk für Gallant auf, dessen Schuss von Erne hinter Harvey abgefälscht wurde. Bozen antwortete mit einem Mann mehr, doch Gennaro traf nur den Außenpfosten. Kurz darauf waren die Weiß-Roten erneut gefährlich über Schneider und McClure, doch Madlener verhinderte mit einer starken Parade das nächste Tor. Vorarlberg blieb ebenfalls gefährlich und traf bei einem Konter durch Florchuk nur den Innenpfosten.

Das dritte Drittel diente vor allem der Verwaltung des Ergebnisses: Bozen kontrollierte das Spiel, während Vorarlberg nur sporadisch für Gefahr sorgte. Die Foxes verpassten mit McClure und Gersich das vierte Tor, doch Madlener hielt dagegen. In der Schlussphase versuchten es die Pioneers im Powerplay und mit einem sechsten Feldspieler, kassierten jedoch den endgültigen Treffer zum 1:4 durch Gazley.

Pioneers Vorarlberg – HCB Südtirol Alperia 1 – 4 [0-3; 1-0; 0-1]

Tore: 07:43 Brad McClure (0-1); 07:57 Dustin Gazley (0-2); 15:58 Brad McClure PP1 (0-3); 25:27 Luca Erne PP1 (1-3); 58:39 Dustin Gazley SH1 EN (1-4)

Torschüsse: 19-28

Strafminuten: 8-4

Schiedsrichter: Nikolic M., Winkler / Divis, Fleischmann

Zuschauer: 1.588