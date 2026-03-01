Aktuelle Seite: Home > Sport > HCB Südtirol Alperia beendet die Regular Season mit einem Sieg
4:1-Erfolg auf dem Eis der Pioneers Vorarlberg

HCB Südtirol Alperia beendet die Regular Season mit einem Sieg

Sonntag, 01. März 2026 | 20:16 Uhr
pivhcb-4-1
Rothmund © 2026
Schriftgröße

Von: ka

Bozen – Die Regular Season des HCB Südtirol Alperia endet mit einem 4:1-Sieg gegen die Pioneers Vorarlberg. Trotz umfangreicher Rotation hatte das Team aus Bozen keine Probleme, die Österreicher zu besiegen – dank der Doppelpacks von Gazley und McClure. Für McClure, der nun bei 31 Saisontoren steht und damit bester Torschütze der Liga ist, war es bereits das neunte Mehrtor-Spiel der Saison mit acht Doppelpacks und einem Hattrick. Das Spiel in Feldkirch hatte keinen Einfluss mehr auf die Tabelle: Die Weiß-Roten standen bereits rechnerisch als Vierte fest, während die Österreicher Vorletzter waren und damit ihre Saison an diesem Tag beendeten.

An der Spitze der Regular Season stehen am Ende die Graz 99ers, die am letzten Spieltag noch den EC KAC überholten. Den dritten Platz belegt EC Red Bull Salzburg, gefolgt vom HC Pustertal, das HK Olimpija Ljubljana überholt und damit die Top Six komplettiert. In den Pre-Playoffs, die nächste Woche stattfinden, treffen Vienna Capitals auf Fehérvár AV19 sowie EC VSV auf Black Wings Linz. Nach diesen beiden „Best-of-three“-Serien werden die letzten zwei Viertelfinalteilnehmer ermittelt. Anschließend folgt der sogenannte „Pick“, bei dem die drei bestplatzierten Teams ihren Gegner wählen dürfen. Den Foxes, die im Viertelfinale Heimrecht haben und Spiel 1 am Dienstag, den 10. März, zuhause bestreiten, bleibt das letzte nicht gewählte Team.

Rothmund © 2026

Spielbericht:

Trainer Shedden, neben dem verletzten Bradley und dem erkrankten Vallini, schonte im Rahmen der Rotation auch Valentine, Samuelsson, Mantenuto und Frigo. Miglioranzi wurde als Stürmer eingesetzt.

Die ersten Minuten verliefen ohne große Höhepunkte, doch Bozen schlug in der siebten Minute mit einem Doppelschlag innerhalb von nur 14 Sekunden zu: Zunächst erzielte McClure das 1:0, indem er den Abpraller von Madlener nach einer Druckphase der Weiß-Roten verwertete. Kurz darauf erhöhte Gazley auf 2:0, indem er eine abgefälschte Scheibe vor dem Tor nach einem Schuss von Seed in der Luft ablenkte. Die Foxes hatten mehrere Chancen auf das dritte Tor, während Vorarlberg mit Meier und Macierzynski Harvey prüfte. Beim ersten Powerplay des Abends fiel das 3:0: In der 16. Minute bediente Schneider McClure im Slot, der direkt seinen Doppelpack schnürte.

Die Pioneers verkürzten zu Beginn des zweiten Drittels im Powerplay: In der 26. Minute legte Florchuk für Gallant auf, dessen Schuss von Erne hinter Harvey abgefälscht wurde. Bozen antwortete mit einem Mann mehr, doch Gennaro traf nur den Außenpfosten. Kurz darauf waren die Weiß-Roten erneut gefährlich über Schneider und McClure, doch Madlener verhinderte mit einer starken Parade das nächste Tor. Vorarlberg blieb ebenfalls gefährlich und traf bei einem Konter durch Florchuk nur den Innenpfosten.

Das dritte Drittel diente vor allem der Verwaltung des Ergebnisses: Bozen kontrollierte das Spiel, während Vorarlberg nur sporadisch für Gefahr sorgte. Die Foxes verpassten mit McClure und Gersich das vierte Tor, doch Madlener hielt dagegen. In der Schlussphase versuchten es die Pioneers im Powerplay und mit einem sechsten Feldspieler, kassierten jedoch den endgültigen Treffer zum 1:4 durch Gazley.

Facebook/HC Bozen – Bolzano Foxes

Pioneers Vorarlberg – HCB Südtirol Alperia 1 – 4 [0-3; 1-0; 0-1]

Tore: 07:43 Brad McClure (0-1); 07:57 Dustin Gazley (0-2); 15:58 Brad McClure PP1 (0-3); 25:27 Luca Erne PP1 (1-3); 58:39 Dustin Gazley SH1 EN (1-4)

Torschüsse: 19-28
Strafminuten: 8-4

Schiedsrichter: Nikolic M., Winkler / Divis, Fleischmann
Zuschauer: 1.588

 

 

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Spaltende Kundgebung
Kommentare
102
Spaltende Kundgebung
Iran sieht nach Tötung Khameneis “rote Linie überschritten”
Kommentare
76
Iran sieht nach Tötung Khameneis “rote Linie überschritten”
Schützen geben letztes Geleit für „Freiheitskämpfer Siegfried Steger“
Kommentare
44
Schützen geben letztes Geleit für „Freiheitskämpfer Siegfried Steger“
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Kommentare
41
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Wanderin wird von Wolf angegriffen
Kommentare
32
Wanderin wird von Wolf angegriffen
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 