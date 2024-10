HCB Südtirol Alperia stürmt das Merkur Eisstadion in Graz

Von: ka

Graz/Bozen – Ein weiterer Auswärtssieg, der dritte in Folge, für den HCB Südtirol Alperia, der im Spitzenspiel bei den Graz99ers mit 3:2 triumphiert. Ein Mannschaftserfolg, der aus Hartnäckigkeit und Abgeklärtheit bestand, in einem Spiel, das im zweiten Drittel auch eine gute Portion Nervosität mit sich brachte. Den Siegtreffer erzielte Peter Spornberger, der sein erstes Tor in der ICEHL schoss. Harvey war auch bei diesem Spiel wieder einer der wichtigsten Spieler mit einer Fangquote von 94,9%. Mit diesen drei Punkten überholen die Foxes die Steirer und setzen sich mit zwei Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger an die Tabellenspitze. Am Sonntag um 18:00 Uhr kehren Frank und seine Mitspieler in der Sparkasse Arena aufs Eis zurück, für das Brennerderby gegen den HC TIWAG Innsbruck.

Der Spielverlauf:

Coach Glen Hanlon setzt auf dasselbe Lineup wie in Ljubljana. Brunner (im Einsatz in der AlpsHL mit Meran), Miglioranzi und Halmo (beide erholen sich noch von ihren jeweiligen Verletzungen) fallen aus.

Gleich zu Beginn gehen die 99ers in Führung. Mit Frank auf der Strafbank spielt Hora nach 78 Sekunden auf Haudum, der direkt mit einem kraftvollen Schlagschuss in den Winkel trifft. Die Foxes geraten in den ersten Spielminuten unter Druck der Österreicher, können aber von einem Fehler Gunnarssons profitieren: Der schwedische Torhüter verschätzt sich bei einem Ausflug weit vom Tor entfernt und lässt sich von Salinitri den Puck abnehmen, der problemlos ins leere Tor einschiebt. Danach muss sich Bozen auf Harvey verlassen, der mit einer großartigen Parade gegen Bailey glänzt, der gefährlich allein vor dem weiß-roten Tor auftaucht. Nachdem die Südtiroler mit dem ersten Powerplay Druck aufgebaut haben, gehen sie in der 13. Minute in Führung: Eine wunderschöne Aktion von Hults über Helewka endet auf DiGiacintos Schläger, der vor dem Tor die entscheidende Ablenkung erzielt. Graz versucht das Drittel mit vollem Druck zu beenden, doch Bailey vergibt eine weitere goldene Chance.

Das zweite Drittel beginnt mit einer weiteren langen Druckphase der 99ers, die zunächst im Powerplay nicht erfolgreich sind und dann in der 27. Minute durch eine von Schiechl vorbereitete und von Harnisch vollendete Aktion zum 2:2 ausgleichen. Kurz nach der Halbzeit des Spiels fliegen bei einem Powerplay für Bozen die Fetzen: Die Schiedsrichter brauchen fast 10 Minuten, um die Strafen zu verhängen, vier auf jeder Seite, aber Bozen schafft es nicht, die Überzahl zu nutzen, obwohl Finoro eine große Chance hat. Nochmals Powerplay für Bozen, bevor Holzer wegen eines Checks gegen den Kopf von Gazley, welcher danach nicht mehr aufs Eis zurückkehrt, eine Spieldisziplinarstrafe erhält: Die Foxes schaffen es jedoch weder im 5-gegen-3 noch im 5-gegen-4 vor der zweiten Sirene zu treffen.

Auch die verbleibenden zwei Minuten zu Beginn des dritten Drittels werden von den Foxes nicht genutzt. Dann ist erneut Harvey gefragt, der einen Versuch von Gooch, der eine großartige Einzelaktion zeigt, vereitelt. Nachdem Bozen in Unterzahl standhielt, erzielen die Foxes in Minute 49 und 46 Sekunden das dritte Tor: Frigo spielt den Puck zurück auf Spornberger, der aus der Distanz abzieht und Gunnarsson, der zwischen den Beinen überrascht wird, bezwingt. Die 99ers versuchen zu reagieren, aber Bozen hält sich gut und lässt nur wenige Torchancen zu. Das Ende ist nervenaufreibend, denn Graz spielt im Powerplay und mit einem sechsten Feldspieler, doch das Unterzahlspiel der Weiß-Roten ist hervorragend: Geblockte Schüsse und die Paraden von Harvey sorgen dafür, dass das Ergebnis bis zur Schlusssirene gehalten wird.

Graz99ers – HCB Südtirol Alperia 2 – 3 [1-2; 1-0; 0-1]

Tore: 01:18 Lukas Hadum PP1 (1-0); 08:35 Anthony Salinitri (1-1); 12:42 Cristiano DiGiacinto (1-2); 27:15 Tim Harnisch (2-2); 49:46 Peter Spornberger (2-3)

Torschüsse: 39-31

Strafminuten: 43-22

Schiedsrichter: Seewald, Zrnic / Weiss, Wimmler

Zuschauer: 3.024